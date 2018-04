„Spinnennetz“ zum Erobern

Sechs Spielplätze werden in Ahlen in diesem Jahr saniert. Unter ihnen die Spielfläche „Am Tiefenbach“ in Dolberg. Anwohner sowie die zuständigen Mitarbeiter der Jugendförderung und der Ahlener Umweltbetriebe kamen am Freitagnachmittag vor Ort zusammen, um zusammen erste planerische Ideen für die Neuaufstellung zu entwickeln.

„Was hier noch steht, ist hinüber. Das kommt alles weg“, beschrieb Jörg Pieconkowski von den Umweltbetrieben, der mit Markus Beckmann und Annika Neumann von der Jugendförderung gekommen war. Die Ist-Situation erfordere also eine „Neuplanung bei Null“.

Welche Vorstellungen die Anwohner haben? Eine Nachbarin schaute erst mal in die Vergangenheit. Die Brücke sei ja gut, mache aber Geräusche. Vor allem abends, wenn Jugendliche auf dem Gelände sind. Auch die Rutsche kommt gut an, wirft eine weitere Anwohnerin ein, sei aber zu sehr der Sonne ausgesetzt. Das sollte bei einer Neuplanung berücksichtigt werden.

Bei der anschließenden Ideensammlung von Eltern und Kindern stand ein Punkt ganz oben auf der Wunschliste: die gemischte Spielmöglichkeit für kleine und große Kinder. Gefolgt von den Wünschen Tunnelrutsche und Netzschaukel. Wobei Jörg Pieconkowski bei der Netzschaukel gleich abwinkte: „Sie ist erfahrungsgemäß zu reparaturanfällig.“ Eine klassische Schaukel sei dagegen machbar.

Auch der Grünflächen-Chef hat sich Gedanken zum Spielplatz gemacht und breitete beim Ortstermin einen großen Plan mit einem 14 Meter langen Spielgerät aus, dass mehrere Module enthält und an die Grenze der Investitionsplanung von 40 000 Euro für diesen Spielplatz geht. Im Zentrum steht ein großes „Spinnennetz“, das die Kinder ermuntern soll, das Gerät zu erobern. Allerdings fehlt eine Rutsche, die favorisiert ist.

Kein Problem: Die Module können individuell in Absprache mit dem Hersteller ausgetauscht werden, hieß es auf Nachfrage. So fällt die Spiralbrücke aus der Planung heraus, dafür wird eine Rutsche für die Kleinen mit eher klassischem Aufgang eingeplant. Die soll dann natürlich im Schatten liegen.

Die Anwohner staunten und zeigten sich begeistert, wie ein moderner Spielplatzbau funktionieren kann. Ob eine Schaukel noch ins Budget passt, muss allerdings noch ausgelotet werden.

Auch wenn die Zeit zwischen Auftragserteilung und Baubeginn nun zehn bis 20 Wochen in Anspruch nehmen wird – die Anwohner sind zufrieden. „Ich finde es schön, dass sich überhaupt etwas tut“, sagte Marion Griese erfreut, was Karin Falk dann noch zur Ergänzung ermunterte: „Toll, dass wir mitreden können.“ Das gilt auch für die weiteren Planungen, denn die Anwohner werden über Änderungen auf dem Laufenden gehalten.