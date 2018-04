Und mittendrin ein Alarm

Sonne und Cabrio – eine logische Verbindung, genau wie Sonne und Motorrad. Ganz anders machen es dagegen die Mitglieder „Streetbunny-Crew NRW“. Die düsen auf ihren Motorrädern im Hasenkostüm durch die Landschaft; mit einem guten Grund. „Wir schwitzen für den guten Zweck“, sagt „Streetbunny“ Bianca Kurtanovic aus dem friesischen Jever.

Mit ihren Freunden unterstützt die Dame wohltätige Projekte. Damit sind die Bunnys einer der „exotischen“ Teilnehmer der 18. Ahlener Auto-Ausstellung (AAA) am Sonntag. Auf dem Gelände von Motorrad Stamm informieren sie über ihre Projekte.

Rund um das Gewerbegebiet „Am Vatheuershof“ haben die Autohäuser der Stadt und zahlreiche Unternehmen die Türen weit geöffnet. Bei strahlendem Sonnenschein kommen Groß und Klein vorbei, um sich hier zwischen blitzendem Chrom und schimmerndem Lack umzusehen. Vom winzigen E-Mobil „Twizzy“ von Renault bis zum riesigen Geländewagen von Mercedes-Benz ist alles zu sehen, was des Autofahrers Herz höher schlagen lässt.

„Leider sind mir die Elektroautos zu teuer, sonst wäre das schon eine Überlegung wert“, sagte Thomas Schymalla. Für ihn ist es in erster Linie eine Frage von Preis und Leistung. So ähnlich sieht das auch Peter Swietek. „Ich habe gerade einen Neuen gekauft, aber ein Elektroauto kam wegen der noch mangelnden Infrastruktur nicht in Frage.“ Doch eine Probefahrt hatte er schon gemacht und durchaus eine Menge Fahrspaß dabei gehabt. „Diese Elektroautos gehen schon gut ab“, erinnert sich Swietek mit einem Grinsen. Für Philipp Nienaber vom Autohaus Mertens nichts Neues. „In der Tat werden E-Autos sehr wenig nachgefragt“, hat der Fachmann festgestellt. Er sieht ein weiteres Problem in der noch zu geringen Modellvielfalt.

18. Ahlener Auto-Ausstellung 1/19 Bei bestem Wetter ging die Ahlener Auto-Ausstellung im Gewerbegebiet „Am Vatheuershof“ über die Bühne. Foto: Peter Schniederjürgen

Traktoren sind Magnete für Jungs aller Altersstufen. Darum ist die Autoschau ein Pflichttermin für die Schlepperfreunde Dolberg. „Zuhause spielt Mattes immer mit meinem Trecker, aber hier lenke ich“, stellt Lenni auf dem Deutz von Bernhard Holtrup klar. Mit Papa Marcel und Mama Sabrina Reifel erkundet er den 28-PS- Traktor. Schlepperfreund Hubert Bornemeier hat ein Auge darauf, damit sich der kleine Traktorfan nicht wehtut.

Ganz schnell verschwinden müssen Niels und Olaf mit Opa Erich Dreismickenbecker. Sie lassen sich gerade den Rettungswagen an der Feuerwache Süd erklären, als plötzlich der Alarm für Anna Hofbaum und Julia Wirtz kommt. Jetzt heißt es schnell zusammenpacken, den Dummy auf dem Rasen parken und mit Blaulicht und Martinshorn zum Einsatz – Feuerwehrschicksal. Ruhiger geht‘s da für die neunjährige Leonie zu. „Ich will unbedingt zur Feuerwehr, aber leider bin ich noch zu jung“, bedauert sie. Dafür hatte sie schon mal Helm und Jacke anbekommen und pumpt emsig an der Handspritze.

Überhaupt ist die Autoschau ein Fest für Kinder. Flott im Oval läuft es bei Ostendorf auf der Kinderkartbahn oder beim Fischrodeo auf dem Hof von Auto Mertens. Nicht weit davon entfernt ziehen die Geländewagen des „Offroadclubs Ahlen-Herne“ ihre Bahnen mit unerschrockenen Passagieren. In tiefe Mulden hinunter, dann über die Motorhaube in den Himmel gereckt, geht es die Hügel hinauf. Manchmal mit beängstigender Schräglage und einer ansehnlichen Staubwolke dahinter. Ein Riesenspaß für Pilot und Beifahrer.

So bietet die Autoschau wieder ein umfangreiches Familienprogramm mit allem, was dazugehört; Essen, Trinken und viel Spaß rund um den Vatheuershof.