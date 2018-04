Viele Jahre markierte er traditionell den Auftakt zum „Tag der Arbeit.“ In diesem Jahr jedoch fällt der Arbeitnehmerempfang des Bürgermeisters am Vorabend des 1. Mai aus. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.

„Die Gewohnheiten sind im Wandel“, sagt Gabriele Hoffmann, im Rathaus für Organisationsangelegenheiten zuständige Fachbereichsleiterin. Unübersehbar sei in den vergangenen Jahren die rückläufige Teilnahme gewesen. Immer weniger Menschen nahmen an der Veranstaltung teil. Man werde überlegen, ob und wie das Ruder umgelegt werden könne. „Einfach so weitermachen, das kann jedenfalls nicht die vernünftige Antwort darauf sein“, so Hoffmann.

Erschwerend komme in diesem Jahr hinzu, dass der 1. Mai auf einen Dienstag falle. Erfahrungsgemäß sei es besonders schwierig, Interessierte für eine Veranstaltung an einem Brückentag zu mobilisieren.

Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), der als Co-Veranstalter des Arbeitnehmerempfanges aufgetreten war, wolle man nachdenken über die Zukunft der Veranstaltung, die üblicherweise im Sitzungsfoyer des Rathauses stattgefunden hat.

Selbst kulturelle Beiträge, die Bürgermeister Dr. Alexander Berger nach seinem Amtsantritt als Neuerung einführte, vermochten nicht das schwindende Interesse aufzuhalten, stellten die Macher mit Bedauern fest. Dass die Traditionen zum 1. Mai in Ahlen im Wandel sind, zeigt auch eine weitere Veränderung: Erstmals führt der Demonstrationszug des DGB nicht durch die Innenstadt, sondern vom Werse­stadion zum früheren Zechengelände, wo auch die Abschlussveranstaltung stattfindet. „Wie schon in den zurückliegenden Jahren wird der Bürgermeister bei dieser Gelegenheit sprechen und ein Grußwort an die Gewerkschafter und Gäste richten“, kündigt Gabriele Hoffmann an. Der Ausrichtungsort Zeche hat in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen kritische Stimmen hervorgebracht, zuletzt bei einem Treffen von IG-Metall-Mitgliedern in der Gaststätte „Zisterne“ (die „AZ“ berichtete). In der Innenstadt könne man viel mehr Aufmerksamkeit erregen als auf dem „Westfalen“-Areal, wo kaum Passanten erreicht werden, hieß es.