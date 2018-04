Im Spätsommer vorigen Jahres wurden die Pläne des Architekturbüros Christian Tripp zur Umgestaltung der Altarinsel im Hauptausgang der St.-Bartholomäus-Kirche öffentlich gemacht.

Im Mittelpunkt steht (wie berichtet) die teilweise Auflösung des bisherigen statischen Banksystems. Der Altar soll weiter in die Mitte der Gottesdienstgemeinde rücken, flexible Stühle für andere Formen der Messe hinzukommen. Tripps Ideen wurden ausgehängt, so dass jedes Gemeindemitglied die Möglichkeit hatte, sich über die Umbaupläne zu informieren. Diese Veröffentlichung war mit der Bitte an die Gemeinde verbunden, Kritikpunkte zu formulieren oder neue Anregungen zu geben.

„Diese Möglichkeit wurde von zahlreichen Gemeindemitgliedern genutzt“, heißt es im aktuellen Pfarrbrief. Einige der Eingaben haben Eingang in einen überarbeiteten Entwurf gefunden.

In diesen Wochen wird nun die Kunstkommission des Bistums Münster – ein wichtiges Gremium, was die Renovierungsmaßnahmen in kirchlichen Gebäuden angeht – die Alte Pfarrkirche in Augenschein nehmen, um die Umsetzbarkeit des aktuellen Entwurfs zu bewerten. Erst danach wird ein finaler Umbauplan erstellt, über den die Bürger ebenso informieren werden. Bei Fragen zum Umbau der Altarinsel steht das Kirchortteam St. Bartholomäus weiterhin zur Verfügung.

Bei der St.-Marien-Kirche steht dem Turm eine Sanierung bevor. In den Sommermonaten wird er eingerüstet, um das Dach zu erneuern. Größere Teile des Mauerwerks müssten neu verfugt werden, erläutert Andreas Decker von der Zentralrendantur Ahlen-Beckum. Zudem müssten einige Steine ausgetauscht werden, weil sie brüchig geworden seien.

Nicht gefährdet seien der Wochenmarkt, der auf dem Marienplatz derzeit stattfindet, und Veranstaltungen wie das Stadtfest, betont Decker. Während dieser Aktivitäten, die sich in das Neue Jahr hineinziehen werden, würden die Arbeiten ruhen.