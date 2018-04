Flüchtlingen schmeckte es sichtlich gut

Dankbar für die Abwechslung vom tristen Leben im Übergangswohnheim am Hermesweg waren alle Bewohner. So war der Andrang von Seiten der Flüchtlinge bei der vierten Auflage von „Ahlen tischt auf“ groß. Familien laden bei dieser Aktion Flüchtlinge ein.

In diesem Jahr ging es speziell um das Wohnheim in Dolberg. Außerhalb des Dorfes haben die Bewohner kaum die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen oder am sozialen Leben teilzunehmen. Wer bei keiner Familie eingeladen war, wurde vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zum zentralen Essen im Pfarrsaal von St. Ludgeri gebracht.

Damit auch genügend Gesprächspartner zur Verfügung standen, hatte die Gemeinde Firmlinge zu „Ahlen tischt auf“ gebeten. Sie suchten das Gespräch und spielten nach dem Mittagessen mit Kindern der geflüchteten Familien. Für die ganz jungen Gäste standen auch Bilderbücher in verschiedenen Sprachen bereit.

Bei den Kindern entwickelten sich schnell Freundschaften – zumindest für diesen Tag. Ein Kurde aus Nordsyrien schilderte, wie seine Volksgruppe diskriminiert, schikaniert und verfolgt werde. Er hoffe auf Frieden in seiner Heimat und wolle bis dahin in Sicherheit in Deutschland bleiben.

„Wir sind zum ersten Mal dabei“, berichtete Julia König, als sie eine Mutter aus Tadschikistan, die an den Rollstuhl gefesselt ist, mit deren zwei Kindern in Dolberg abholte. Ihre Kinder – Maxim (8) und Daniil (5) – fanden sofort Anschluss und nutzten den großen Garten. Da Maxim zur Schule geht, spricht er schon Deutsch und es gab keine Probleme mit den Kindern der Gastgeber. Mütterlicherseits haben die Königs außerdem deutsche Vorfahren.

„Aus Neugier haben wir und gemeldet“, erzählte Judith Schwarte. Das habe keiner großen Erwägung bedurft. Außerdem habe man Zeit und Platz. „So können Vorurteile abgebaut werden“, meinte sie. „Wir sind offen, was daraus wird.“ Am Morgen war Felix Schwarte erst aus Dänemark wiedergekommen. Der passionierte Angler hatte frischgefangene Lachsforellen mitgebracht. Die Filets hatte er mit Kräuterbutter und Frühlingszwiebeln im Backofen geschmort. Dazu gab es Gemüse. Hier war dann Dolmetscherin Marie Gosda gefragt. Die Studentin erklärte das besondere Essen, das sichtlich mundete. Danach suchten die Eheleute Schwarte das Gespräch und ließen sich über Tadschikistan, die Berge des Pamir in Zentralasien, informieren.