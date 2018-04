Kollision auf der Hammer Straße: Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ausrücken. Beide Fahrer, die sich jeweils allein in ihren Fahrzeugen befanden, wurden nach der notärztlichen Erstbehandlung in die Krankenhäuser Ahlen und Heessen transportiert. Die Insassen hatten sich zuvor noch selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreit, erlitten jedoch schwere Verletzungen. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Neben dem hauptamtlich besetzten Löschfahrzeug waren ein Rettungswagen und zwei Notärzte aus Ahlen sowie der Rettungswagen aus Drensteinfurt im Einsatz. Die Hammer Straße blieb für die Dauer des Einsatzes in diesem Bereich unpassierbar.