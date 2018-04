Am 5. Mai, dem ersten Samstag im „Wonnemonat“, soll der Maibaum wieder mit einem großen Kran am Marienplatz in Po­sition gebracht werden. Um die Aufstellung zu einem Fest zu machen, hat sich die Werbegemeinschaft Ahlen einiges einfallen lassen, letzte organisatorische Details wurden bei der jüngsten Zusammenkunft der Kaufleute in dieser Woche in der „Zisterne“ besprochen.

Der Hof Schulze Rötering wird erneut Trecker und Hänger für den Transport des Maibaums abstellen, um elf Uhr soll vor „electroplus Dinkelmann“ in der oberen Oststraße der Startschuss für einen kleinen Umzug durch die Fußgängerzone fallen. Vorneweg werden die „Happy Trumpets“ marschieren. Alle Vereine sind aufgerufen, sich anzuschließen – ob wie Schützen und Karnevalisten in Uniform oder mit anderen „Insignien“.

Schon bevor sie das Ziel erreichen, wird den Teilnehmern ein verlockender Duft in die Nase steigen, wenn sie zwischen „H&M“ und Marienkirche am Stand der Jungjäger des Hegerings vorbeikommen, die Wildburger anbieten wollen. Auch die Holzkohle im Mariengarten wird dann sicherlich schon glühen, den Knut Schneider („Café Canapé“) und „Zisterne“-Wirtin Gaby Klumpp für einen Tag aus dem Dornröschenschlaf wecken und als lauschigen Biergarten reaktivieren wollen. Die Stadt habe ihre Einwilligung dazu gegeben, teilte Schneider beim Vorbereitungstreffen mit. „Tische und Stühle bekommen wir vom Hof Münsterland.“ Bei den Getränken haben die Besucher die Wahl zwischen frisch gezapft und frisch gepresst – Früchte Schmidt „schmeißt“ ein paar Kisten Orangen rein.

Eine weitere Aktion kündigte Sylvia Sommer an. In den beteiligten Geschäften erhalten die Kunden ei­nen Coupon, gegen dessen Vorlage sie am Erdbeerstand von Schulze Rötering 50 Cent Rabatt auf die 500-Gramm-Schale gewährt bekommen. „Und wir lassen dann auch noch mal 50 Cent runter“, versprach spontan Boris Burat, Schulze Röterings „Genuss-Botschafter“.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft hoffen natürlich, dass auch das Wetter mitspielt, damit dieser „lange Samstag“ im Mai ein wahrhaft „wonniger“ wird. Wer dazu noch etwas beitragen möchte, das gilt auch für die Teilnahme am Umzug, sollte sich bis zum 28. April bei Heiner Klostermann, Telefon 91 61 10, melden.