Gleich zwei Fahrradfahrern ließ die Polizei am Freitagabend Blutproben entnehmen. Gegen 20.10 Uhr stürzte ein 52-Jähriger auf der Weststraße, als er mit seinem Fahrrad den Gehweg in Richtung Westenmauer befuhr. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Daraufhin baten die Beamten zum Atemalkoholtest. Das Ergebnis lag deutlich über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrer, hieß es am Montag in einer Pressemitteilung.

In einem zweiten Fall beobachtete ein 52-Jähriger gegen 22.45 Uhr, wie ein Fahrradfahrer am Gebrüder-Kerkmann-Platz gegen eine Warnbake fuhr, die daraufhin umfiel. Anschließend radelte der 61-jährige Ahlener in Richtung Beckumer Straße weiter. Als die informierte Polizei den Mann kontrollierte, stellte sie auch hier deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest ergab ebenfalls einen Wert deutlich über 1,6 Promille.