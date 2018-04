Für den fünfjährigen Nick ist der Neuaufbau des Spielplatzes an der Eintrachtstraße überhaupt kein Problem. Der junge Mann weiß ganz sicher, was er dort haben will: „Eine Rutsche, eine Leiter und ein Kletternetz – und darauf dann ein kleines Haus“, sagt der Steppke beim Ortstermin am Montagnachmittag mit dem Grünflächen- und Jugendamt.

Die beiden städtischen Abteilungen bemühen sich besonders darum, die Anwohner des Quartiers mit in die Planung einzubeziehen. Mehrere Ortstermine auf ähnlichen Flächen wurden bereits absolviert (die „AZ“ berichtete). „In diesem Fall haben wir an die 400 Anwohner schriftlich informiert“, gibt Annika Neumann als Koordinatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung an. Sie ist nun mit Jörg Pieconkowski, Leiter des Grünflächenamts, an die Eintrachtstraße gekommen. „Wir haben hier den wohl schwierigsten aller Spielplätze in Ahlen vor uns“, stellt der Landschaftsarchitekt fest. Es sei ein „Handtuchgrundstück“ – sehr lang, aber auch sehr schmal. Nicht einfach, hier etwas zu platzieren. Schließlich, das betont der Fachmann, muss zu jeder Seite rund zwei Meter Platz als Fallschutz sein. Wenn man dann noch die Breite des Spielgerätes dazunimmt, wird es buchstäblich eng.

Derweil sind die Anwohner emsig dabei, die Wünsche auf der Tafel von Annika Neumann einzutragen. Für Nick, Mattes und Ben ist das jetzt nicht mehr so spannend. Sie buddeln ein wenig im Sandkasten. Da wiegelt der Chef der Grünflächen und Spielplätze gleich ab. „Das sind Fallschutzflächen, die anderen Vorschriften unterliegen als Sandkästen“, betont er. Natürlich hat der Architekt schon eine Idee. Doch die präsentiert er erst zum Schluss. „Wir wollen die Wünsche der Bürger hören und ihnen nichts vorsetzen“, betont Pieconkowski. Seine Idee für den langen, schmalen Platz ist ein Spielschiff. Das bietet bei verhältnismäßig geringer Breite ein Maximum an Spielmöglichkeiten. „Kommen wir heute hier bereits zu einer Einigung, könnten wir in etwas über einem halben Jahr mit den Bauarbeiten beginnen“, so der stadtoberste Gärtner.

Der fünfjährige Nick weiß ganz genau, was ihm gefällt. Foto: Peter Schniederjürgen

Für das laufende Jahr sind im Haushalt insgesamt 380 000 Euro für die Erneuerung der Spielplätze vorgesehen. Dazu stehen dem Grünflächenamt noch einmal weitere 100 000 Euro für den Austausch, den Erhalt und die Reparatur defekter oder verschlissener Spielgeräte zur Verfügung.