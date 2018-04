Vier Jahre lang Waren „verschachert“

Gut vier Jahre lang soll ein heute 32-jähriger Mann Artikel aus dem Warenbestand seines Arbeitgebers entnommen, weiterverkauft oder für eigene Zwecke entwendet haben. Am Dienstagmorgen erschien der Warendorfer vor dem Amtsgericht, um sich dafür zu verantworten. Ein Urteil soll jedoch erst in einem weiteren Prozesstag fallen.

Der IT-Fachmann war zwischen 2012 und 2016 bei einem Elektronikfachgeschäft in der Innenstadt beschäftigt, konnte dabei Waren eigenständig ein- und ausbuchen – bis der Schwindel eher zufällig aufflog.

Warum das Ganze? Wie der Angeklagte erklärte, wollte er finanzielle Vorsorge betreiben. „Es hat 2012/13 einen Geschäftsführerwechsel gegeben. Da kurz darauf drei Kollegen entlassen wurden, habe ich mir Gedanken gemacht, wie es mit mir weitergeht.“ Weil er mehrere vom Arbeitgeber bezahlte IT-Schulungen besucht hatte, drohte nach seinen Angaben die vertraglich vereinbarte Zahlung von 10 000 Euro, wäre er vor 2016 aus dem Unternehmen ausgeschieden. „Ich habe deswegen Anfang 2013 ein Unternehmen für Webhosting gegründet“, erklärte er.

Als sein Arbeitgeber einen bestimmten Kunden nicht mehr beliefern wollte, der früher ebenfalls bei dem Ahlener Fachmarkt beschäftigt war, habe er beschlossen, diesen selbst mit Waren zu versorgen. „Weil das so gut lief, habe ich immer weiter Waren für ihn ausgebucht. Ich habe mich noch gewundert, warum das alles nicht aufgefallen ist.“ Immerhin habe die Buchhaltung an manchen Tagen mehrere Tausend Euro bezahlen müssen, obwohl im Bereich der Werkstatt, die der Angeklagte betreute, zuvor selten derartige Beträge zustande kamen.

Doch von den 143 Taten mit einem Warengesamtwert von 210.123,12 Euro, die dem 32-Jährigen nun laut Anklageschrift zur Last gelegt werden, will er bei weitem nicht alle begangen haben. So fanden sich auf den Listen, die das Unternehmen dem Gericht vorlegte, auch Waren wie Dampfbügeleisen oder Mixer. „So etwas passte gar nicht in mein Metier“, versicherte der Angeklagte. Er habe sich einzig auf IT-Waren wie Festplatten und Serverzubehör konzentriert, die er für seine eigene Firma benötigte.

Der Verteidiger des Warendorfers hob besonders hervor, dass sein Mandant geständig sei. Der 32-Jährige erklärte selbst, dass er bereits kurz nach dem Auffliegen seiner Machenschaften den Geschäftsführer in seine Wohnung gelassen habe, wo Waren im Wert von rund 9000 Euro gelegen hatten. „Die habe ich sofort zurückgegeben und versprochen, alles zu ersetzen, was ich genommen habe.“ Andere Dinge tauchten später bei einer polizeilichen Durchsuchungsaktion auf. „Ich will ja den Schaden zurückzahlen.“

Um mehr Klarheit zu bekommen, ging das Gericht in einem fast einstündigen Prozedere alle aufgeführten Positionen einzeln durch. Die genaue Höhe des Warenwerts beeinflusst schließlich auch das Strafmaß. Bereits das Verlesen der Warenliste hatte zu Beginn eine ganze Stunde in Anspruch genommen, so dass die Vorsitzende Richterin entschied, den als Zeugen geladenen Firmeneigentümer erst bei einem weiteren Prozesstag zu hören. Am 15. Mai soll dann auch das Urteil fallen.