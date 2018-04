Zweifel am Vorwurf der Vergewaltigung

Die mutmaßliche Vergewaltigung ei­ner 15-Jährigen aus Ahlen im Ortsteil Dolberg im November 2017 war womöglich gar keine. Nach der Vernehmung des Beschuldigten – ei­nes 25 Jahre alten Asylbewerbers aus Nigeria – sowie eines Nachbarn des möglichen Opfers beim Prozessauftakt am Dienstag am Landgericht Münster zeichnete sich schrittweise ein anderes Bild ab, als es die Anklage der Staatsanwaltschaft bisher ergab.

Der Nigerianer soll mit dem Mädchen am Abend des 8. November auf einer Parkbank im Bereich Ostdolberger Weg / Hermesweg gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr gehabt haben. Bei dem mutmaßlichen Übergriff soll er ihr auch ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann wurde noch am selben Tag festgenommen.

Die Anklage beruht im Wesentlichen auf den Angaben der Ahlenerin. Der Beschuldigte befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft, also mittlerweile seit über fünf Monaten. Er gab vor Gericht an, schon Wochen vor dem Geschehen ein sexuelles Verhältnis mit der Minderjährigen gehabt zu haben. Etwa 30-mal habe er sich mit ihr getroffen – entweder in der Übergangsunterkunft in Dolberg, wo er untergebracht war, oder in einer Wohnung in Ahlen. Eine Cousine des Mädchens habe dort gewohnt – das habe sie ihm so gesagt. Bei etwa 25 dieser Treffen sei es „zum Sex“ gekommen.

„ Ich kannte sie gar nicht. Ich kannte sie gar nicht. “ Angeklagter

Der Angeklagte schilderte den Verlauf der Bekanntschaft in gebrochenem Englisch und wurde von einer Übersetzerin gedolmetscht. Demnach habe sich die Ahlenerin anfangs telefonisch bei ihm gemeldet und behauptet, dass sie ihn aus seiner Zeit in einer Asylunterkunft in Brühl kenne. Daran könne er sich nicht erinnern. „Ich kannte sie gar nicht.“ Das Mädchen habe angegeben, in Brühl zu wohnen. In Wirklichkeit aber wohnte sie zu der Zeit in Ahlen, zusammen mit ihrer Familie.

Die beiden hätten sich dann, erklärte der 25-Jährige, am Ahlener Bahnhof verabredet. Bereits an diesem Tag hätten sie in der Asylbewerberunterkunft „mehrmals Geschlechtsverkehr“ gehabt und zusammen mit anderen Bewohnern des Heimes „Marihuana geraucht und Wodka getrunken“, sagte er. An dem 8. November sei es zum Streit gekommen, weil die 15-Jährige ihn auf der fraglichen Bank mit der Glut eines Joints im Intimbereich verletzt habe. Darauf habe er ihr „eine geknallt und die Beziehung beendet“.

„ Das Verhalten dieser Dame entspricht nicht dem, was sie in der Sache vorgibt. Das Verhalten dieser Dame entspricht nicht dem, was sie in der Sache vorgibt. “ Ein Nachbar im Zeugenstand

Ein Nachbar der heute 16-Jährigen hatte sich bei Gericht freiwillig als Zeuge gemeldet. Er sagte: „Das Verhalten dieser Dame entspricht nicht dem, was sie in der Sache vorgibt.“ Er wisse, dass es in ihrem Wohnhaus großen Unmut über ihr „nicht gerade soziales Verhalten“ gebe. Die Klägerin nutze „jede Gelegenheit, um Männer an der Bushaltestelle vor dem Haus anzusprechen und posiert so, dass es das Interesse weckt“, will er mitbekommen haben. Die Jugendliche nehme sehr oft „von draußen“ direkt fremde Männer mit ins Haus. Die weiteren Bewohner müssten sich „Sex-Geräusche“ mit anhören. Er könne sich „nicht vorstellen“, dass es sich im beklagten Fall um eine Vergewaltigung handele.

Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.