Mehrfach Kreischalarm

Das Forum der Fritz-Winter-Gesamtschule bebte am Dienstag nicht nur einmal: Beim 20. Schul-Tanz-Treff wurde die Bühne nicht kalt. Insgesamt 24 Punkte umfasste das Programm, zu dem Anke Gutsche, Erfinderin des Veranstaltungsformats und Leiterin der „Dance Company“ der Schule, auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger begrüßen konnte.

Noch vor den offiziellen Grußworten von Bürgermeister, Schulleiter Alois Brinkkötter und Anke Gutsche als künstlerischer Leiterin sorgten die „Dance Girls“ aus der Tanz-AG der Gesamtschule für das Warming up und zeigten, wie aufregend frisch Hip Hop sein kann. Danach übernahmen die Youngsters der Klasse 5 der FWG von Jutta Maier mit einer Tanzversion von „Light it up“ und die Fünfer und Achter vom Laurentianum in Warendorf die Regie.

Als ersten Show Act kündigte Moderator Guido Niermann, selbst als Tanzlehrer für Latein-Formation unterwegs, die Hip-Hop-Contest-Crew „Body Control“ und „Karo“ vom „Danceroom“ in Beckum an. Da war zum ersten Mal Kreischalarm im Forum.

Mit einem Akrobatik-Tanz-Mix meldeten sich danach die Siebener vom Städtischen Gymnasium zu Wort, bevor die „Dance Company“ der Gesamtschule mit „Together Forever“ eine Zeitreise durch 20 Jahre Schul-Tanz-Treff bot. Dass es auch am JuK-Haus in Ahlen eine Tanzszene gibt, zeigten die Formation „2Beat“ und später noch eine „Diversity Dance Crew“ mit Akteuren aus Ahlen und Beckum unter Leitung von Denise Engelbert mit einer abgefahrenen Hip-Hop-Show.

Schul-Tanz-Treff mit Gil Ofarim 1/43 Zum 20. Mal hieß es am Dienstag in der Fritz-Winter-Gesamtschule „Let‘s Dance“. Foto: Jörg Pastoor

Dass es neben Hip und Hop auch noch andere angesagte Tanzstile gibt, de­mon­strierten Terenia und Matthew, Swingtanzlehrer vom „Shim Sham“ auf der Zeche, und im weiteren Verlauf die Latein-Formation der Tanzschule Ingrid in Warendorf. Und mit ihrem kunstvoll zelebrierten Tango lösten die Stargäste des 20. Schul-Tanz-Treffs, Gil Ofarim und Ekaterina Leonova, gleich mehrmals Kreischalarm aus. Die Gewinner des RTL-Contests „Let´s dance“ ließ Anke Gutsche nicht kommentarlos von der Bühne. Für die Profi-Tänzerin gab es neben dem obligatorischen Blumenstrauß eine Tüte mit Tanzmäusen und für den zweifachen Vater Gil zwei Teddybären.

Die Hammer Tanzschule Güth hatte drei Formationen ihrer „United Dance Crew“ zum Schul-Tanz-Treff entsandt, die durch eine brillante Choreographie bestachen. Gleiches galt für die Truppen der Tanzschule „Ingrid“ aus Warendorf.

Mit der Friedensschule und dem Galilei-Gymnasium waren die Hammer noch mit zwei weiteren Truppen am Start. Die Cheerleading-AG von der Gesamtschule Ibbenbüren erhielt ebenso wie die Sekundarschule Beckum mit ihrem Zumba-Mix viel Beifall. Die vierköpfige Crew von „IBeat Ahlen“ vom Bischöflichen Gymnasium St. Michael tanzte das Publikum geradezu schwindelig. Und an einem Mummenschanz erinnerte die Abiturklasse des Thomas-Morus-Gymnasiums Oelde, die in farbigen Ganzkörperanzügen tanzte. Die Hip-Hopper Daniel Fromme und Radig Badalov rissen zum Abschluss die Zuschauer noch einmal von den Bänken, ehe es in die Pause und in die Workshops ging.