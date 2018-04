Die Lippefähre “Lupia“ muss vorübergehend den Betrieb einstellen, weil eine Telefonverbindung zum Fähranleger unterbrochen ist.

Bei Bauarbeiten der Stadt Hamm am Schloss Oberwerries wurde versehentlich das Telefonkabel vom Schloss zum Fähranleger durchtrennt. Dadurch sei die Notrufsäule „tot“, die am nördlichen Fähranlieger in einem Außenverteilerschrank untergebracht ist und eine direkte Verbindung mit der Leitstelle der Feuerwehr Hamm hält, so der Lippeverband. Das wiederum bedeutet: Die Fähre muss ihren Betrieb sofort einstellen.

Sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, kommt „Lupia“ wieder in Fahrt.