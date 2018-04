Kostenlos zum Katholikentag

Mit zahlreichen Informationen zum Katholikentag in Münster überschütteten Pfarrer Willi Stroband und Pastoralreferent Thomas Gocke ihre Zuhörer am Dienstagabend im „Bar­thelhof“. Es gab nicht nur Planungen zum Einsatz von Bussen, sondern auch einige Tipps zu dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm.

Nur noch wenige Tage sind es bis zum Katholikentag, der am Mittwoch, 9. Mai, um 17.45 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet wird. Obwohl die Eintrittskarten auch für den öffentlichen Nahverkehr mit Bus und Bahn von Ahlen aus gelten, bietet die Pfarre St. Bartholomäus einen zusätzlichen kostenlosen Bustransfer an, der von Donnerstag bis Sonntag gilt. Die Abfahrt ist täglich um 8.30 Uhr vom Parkplatz gegenüber dem „Dänischen Bettenlager“ an der Warendorfer Straße. Ob gegen 8.15 Uhr zusätzlich eine Abfahrt von Dolberg möglich ist, werde noch mit dem Busunternehmen geklärt und entsprechend veröffentlicht, hieß es.

In Münster wird ein fester Busparkplatz angewiesen, der Standort steht allerdings noch nicht fest. Fest steht dagegen die tägliche Rückfahrzeit um 18.30 Uhr und am Sonntag nach dem Schlussgottesdienst bereits um 13 Uhr. Nach Bedarf soll auch eine weitere spätere Abfahrt ermöglicht werden für Besucher, die noch Abendveranstaltungen besuchen möchten.

Voraussetzung für die Mitfahrt ist die Anmeldung im Pastoralbüro an der Nordstraße. Es werden Buslisten geführt. Die Anmeldungen für die Hin- und Rückfahrten mit dem gewünschten Reisetag müssen bis Freitag, 4. Mai, um 16 Uhr erfolgen. Für die Rückfahrten am späteren Abend müssen sich Interessierte bereits bis zum morgigen Freitag, 27. April, um 16 Uhr anmelden. Das Pastoralbüro ist unter Telefon 7 60 59 29 erreichbar.

Pastoralreferent Thomas Gocke und Pfarrer Willi Stroband bieten an, dass Gemeindemitglieder sie täglich bei ihrem individuellen Programm begleiten. Das Programm kann im Internet heruntergeladen werden.

„Es gibt aber auch eine Katholikentag-App“, ergänzte Thomas Gocke. Wie groß das Veranstaltungsangebot ist, zeigt auch das dicke Programmheft des Katholikentages, das 680 Seiten umfasst. „Das ist ein Riesenprogramm – Sie können nicht alles schaffen“, stellte der Pastoralreferent fest. Willi Stroband empfahl, sich im Voraus seine favorisierten Veranstaltungen herauszusuchen und frühzeitig dort einzutreffen, um sicher Plätze zu erhalten.