Nach den Vorstellungen des Fachbereichs für Soziales soll diese Entwicklungsgruppe Empfehlungen erarbeiten, die das kommunale Konzept der Stadt zur Inte­gration von Geflüchteten fortschreibt. „Der Impuls aus der Dolberger Bürgerversammlung war ein Impuls für uns“, erläuterte Woltering. 21 Teilnehmer sollen dieser Gruppe angehören, die aus politischen Gremien, aus der Zivilgesellschaft und der Stadtverwaltung kommen. Sie sollen lediglich Empfehlungen aussprechen, nicht aber ein Konzept entwickeln. Die Vorschläge werden an Integrationsrat, Sozialausschuss und Rat weitergeleitet, die letztlich entscheiden. Die Verwaltung setzt am Ende das kommunale Konzept um.

Die Entwicklungsgruppe soll sich dreimal treffen. Dabei sollen bis zur Sommerpause eine Bestandsanalyse vorgenommen und durch eine Expertise von außen weitere Impulse eingeholt werden. Danach folgt ein weiteres Bürgergespräch, ehe die Gruppe in ihrem dritten Treffen eine Bewertung vornimmt.

Bis auf die Vertreter der CDU, die das Konzept erst noch in ihrer Fraktionssitzung am Mittwochabend besprechen wollten, zeigten sich die anderen Ausschussmitglieder aufgeschlossen. Auch wenn zunächst Uneinigkeit darüber bestand, ob die Politik in der Gruppe vertreten sein sollte.

„Wichtig ist, dass die im Rat vertretenen Parteien vertreten sind“, nahm Norbert Ostermann (Grüne) Stellung. Das wiederum sah Tanja Lehmann (CDU) anders, Es gehe darum, die Beteiligung der Bürger zu stärken. Rita Pöppinghaus-Voss (CDU) hält die Entwicklungsgruppe mit 21 Teilnehmern für zu groß, um effektiv arbeiten zu können. Karl-Heinz Meiwes sicherte für die SPD zu, das Konzept mitzutragen.

Bei Enthaltung der CDU-Ausschussmitglieder stimmten alle anderen Fraktionen dem Vorhaben zu. Sollten die Christdemokraten eine Beschlussvorlage fordern, wird die Einrichtung der Entwicklungsgruppe zunächst bis zur nächsten Sitzung des Sozialausschusses ausgesetzt. Die CDU will am Donnerstag bekanntgeben, wie sie entschieden hat.