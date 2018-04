Bodenfunde aus vergangenen Zeiten

Keramik aus dem Mittelalter, Knopfsporn aus der Zeit der Völkerwanderung und Schuhschnallen aus dem 17. Jahrhundert hat Uwe Gehrmann mit nach Vorhelm gebracht. Dazu eine Sibermünze aus dem Jahr 1764 und einen Soester Pfennig aus dem 11. Jahrhundert. Die Objekte hat der Ahlener auf Feldern und Wiesen rund ums Wibbeltdorf entdeckt – bei Sondengängen, seiner großen Leidenschaft.

Geduld ist gefragt, wenn sich Gehrmann auf den Weg macht. Und dass er in den meisten Fällen nichts findet, verschweigt er bei seinem Vortrag, den er auf Einladung des Heimatvereins Vorhelm hält, am Dienstagabend nicht. „Manchmal fällt uns ein Stern auf den Spaten. Und für diese Momente des Glücks sind wir unterwegs, dafür hat sich alle Mühe gelohnt.“ So stieß er in Vorhelm bereits auf keltische Spuren. „Eisenzeit, vorrömisch-germanische Besiedlung – alles durch Bodenfunde belegt. Man weiß aus sächsischen und merowingischen Scherbenfunden, dass eine Besiedlung des Vorhelmer Raumes ab dem achten Jahrhundert nachzuweisen ist“, erklärt Gehrmann. „Bis zur Zeit von Augustin Wibbelt fließt da noch viel, viel Wasser durch den Hellbach.“

Kleine Münzen aus allen Epochen – von der guten alten Mark über den Warendorfer Schilling bis hin zum preußischen Stüber hat Uwe Gehrmann ebenfalls schon entdeckt. Antik-Funde bezeichnet der Hobbyforscher als Königsklasse, die Champions-League der Ausgräber. Was Sondengänger in aller Vorsicht aus dem Boden ziehen, fügt sich zu einem Bild des Menschen und seiner Landschaft durch die Jahrhunderte. Was aber viele nicht wissen: Wer auf eigene Faust auf „Schatzsuche“ geht, zerstört Bodendenkmäler und damit wertvolles Wissen. Solche Eingriffe in ein Bodendenkmal sind illegal. „Auch Sie vom Heimatverein können uns allen helfen, unser kulturelles Erbe zu schützen“, appellierte Gehrmann an die Mitglieder. „Wer mit der Metallsonde auf die Suche geht, trägt eine große Verantwortung für die unterirdisch verborgenen Bodendenkmäler.“ Sondengänger können in die Erde „schauen“ und mit dem Spaten leicht den von der Sonde angezeigten Fund bergen.

Uwe Gehrmann ist leidenschaftlicher Sondengänger. Foto: Christian Wolff

Gehrmann: „Für die Archäologie wäre es geradezu fahrlässig, das Fachwissen und die Möglichkeiten der Sondengänger ungenutzt zu lassen.“ Das hätten Beispiele guter Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren vielfach bewiesen. Auch Sondengänger mit ernsthaftem historischen Interesse profitieren: Ihre Arbeit werde honoriert und wissenschaftlich genutzt. „Sie sehen, es gibt noch viel zu entdecken. Spannende Geschichte Ahlens, vielsagende Funde über die Vorzeit Vorhelms aus einer Zeit weit vor Ihren Großvätern und Uromas.“