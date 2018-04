Am Sonntag, 17. Juni, öffnen sich wieder alle möglichen Gärten in der Stadt zum Bewundern, Verweilen und als Anregung für den eigenen Garten. Von 11 bis 17 Uhr laden private und öffentliche Gartenbesitzer Interessierte zur Besichtigung der kleinen und auch größeren Paradiese ein. Koordinatorin Anne Althaus empfängt die Teilnehmer der Rundreise durch Ahlens Gartenlandschaften zunächst auf Mittrops Hof an der Görlitzer Straße 1a.

Eine gute Portion Kaffee und Kuchen geben dort die Energie für die Entdeckungsreise durch die unterschiedlichsten Gärten. „Auf dem Hof gibt es wieder die Tasche mit den Standorten aller Gärten. Wie immer ist die Tasche das Erkennungszeichen und die Eintrittskarte“, erklärt Anne Althaus bei der Vorstellung am Dienstag. Dabei könne jeder seine eigene Route festlegen. „Wichtig ist, dass sich Gartenbesitzer und Besucher nach Herzenslust austauschen“, betont die Organisatorin. Auch nach neun Jahren sei sie noch immer verwundert über die ungeheure Vielfalt, die private Gärten bieten. Sie lobt die Kreativität, mit der sich die Ahlener „ihre persönlichen kleinen Paradiese schaffen“.

„Wir würden uns sehr über weitere Gartenbesitzer freuen, die Lust haben einmal ihren Garten zu präsentieren und zu fachsimpeln“, lädt sie ein. Dabei komme es weder auf die Größe noch auf die Perfektion an: „Jeder Garen in jedem Stadium hat seinen Reiz“, betont Anne Althaus. Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 23. Mai unter Telefon 5 97 43 oder per E-Mail an althausa@stadt.ahlen.de.