Hundeobfrau gibt ihren Posten auf

Der Hegering Vorhelm-Enniger-Sendenhorst hielt jetzt seine Generalversammlung in der Gaststätte „Lindenhof“ in Enniger ab. Mit dem Signal „Begrüßung“ durch die Jagdhornbläserchöre Sendenhorst und Enniger-Vorhelm eröffnete Hegeringleiter Georg Hoppe den Abend.

Im Jagdjahr 2017/18 sind die Hegeringmitglieder Bernhard Feldmann, Günther Brentrup, Josef Vechtel und Bernhard Elkmann verstorben. Zur Ehrung der Verstorbenen erklang das Signal „Jagd vorbei“, zu dem sich alle Anwesenden von Ihren Plätzen erheben.

Der Vertreter der Kreisjägerschaft Warendorf, Dr. Hermann Hallermann, trug den Lagebericht sowie aktuelle Vorgänge aus der Verbandsarbeit vor. Dr. Thomas Gehle referierte anschließend über „Neueste Erkenntnisse zum Rückgang der Fasanen“. Gehle arbeitet in der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildschadenverhütung im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW.

Nachdem Kassierer Heinz Georg Hahues den aktuellen Kassenbestand bekanntgegeben hatte, beantragten die Kassenprüfer Sven Huesmann und Stefan Humberg (Vorhelm) nach Bestätigung der korrekten Kassenführung eine Entlastung des Vorstands. Fürs kommende Jahr werden Frank Haske und Jörg Menke (Sendenhorst) als Kassenprüfer berufen.

Schießobmann Berthold Lüring berichtete, dass der Hegering auf der Kreismeisterschaft am 19. und 20. Mai vorigen Jahres zwar gute Einzelwertungen hatte, in den Mannschaftswertungen dann aber nur einen fünften und achten Platz belegen konnte. In der Gruppe der wettkampferfahrenen Schützen siegte Berthold Lüring vor Nico Lübbecke und Linus Hoppe. In der Gruppe B siegte Aron Hinkämper.

Ein Höhepunkt des Jahres 2017 war laut Berthold Lüring erneut das Silberfasanschießen. „Hier konnte unsere Mannschaft – wie auch im Vorjahr – die Siegertrophäe für unseren Hegering erringen“, so der Obmann. Nico Lübbecke punktete sowohl als bester Schütze im Altkreis wie auch als Meister in der Jugendklasse. Für 2018 kündigte Lüring zwei Termine an: „Unser Hegeringschießen findet am 23. Juni am Butterpatt statt und unsere alljährliche Fahrt nach Buke ist für den 29. September geplant.“

Laurenz Schulze Höckelmann berichtete von 13 aktiven Jungjägern. Angelika Rüter stellte die Projekte des Jagdjahres in einer Präsentation vor. Hierzu zählten die Hochsitzaktion mit der Grundschule Enniger und der Walderlebnistag mit der Grundschule Sendenhorst. Zur Hochsitzaktion am 27. April, die mit der Grundschule in Vorhelm durchgeführt wird, bittet Rüter alle Jäger um zahlreiches Engagement, um allen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen. Interessierte Helfer können sich um 18 Uhr auf dem Schulhof einfinden.

Die Obfrau für Gebrauchshundewesen, Helga Winkelströter, gab im Anschluss bekannt, dass im Jahr 2018 sowohl von der Kreisjägerschaft wie auch von Herbert Winkelströter und ihr selbst ein Hundeführerlehrgang angeboten wird. Die Anmeldungen für den Kurs werden von Willi Geismann in Warendorf entgegengenommen. Hegering-Chef Georg Hoppe ehrte Helga Winkelströter für ihre geleistete Arbeit im Bereich Hundewesen mit der Bronzenadel des Deutschen Jagdverbands (DJV) und bedankte sich für ihre langjährige Vorstandsarbeit mit einem Frühstückskorb, da sie ihr Amt als Obfrau für Hundewesen aufgeben wird. Ein Nachfolger ist noch nicht ernannt.

Hoppe nannte zudem Thomas Große Kogge als Verantwortlichen für die Aktion „Fellwechsel“ in Zusammenarbeit mit der Kreisjägerschaft. Hierzu wird zum Herbst eine Gefriertruhe auf dessen Hof aufgestellt. Und: „In unserem Hegering wurden 440 Kilogramm Saatgut für Wildäcker abgerufen“, gab der Vorsitzende be kannt.