Der Lkw des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes in Ahlen ist weg, ein Werber für Fördermitglieder unterwegs – was ist los im DRK? Darüber gab am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung der Vorstand den Mitgliedern Rechenschaft. Dr. Frank Rö­schinger, Präsident des DRK-Kreisverbandes Warendorf-Beckum, stellte zudem ein neues Projekt für ein Sozialkaufhaus in Ahlen vor.

„Wir machen ansehnliche Verluste, darum hat der Vorstand eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem kommenden Wirtschaftsplan auseinandersetzt“, erklärte Ralf Marciniak, Vorsitzender des Ortsvereins, den knapp 50 anwesenden Mitgliedern im Johannes-Baldauf-Haus. Die Arbeitsgruppe soll jede Ausgabe und Einnahme genau prüfen. Damit sollen Sparmöglichkeiten aufgedeckt werden, um die Verluste auszugleichen. Schmerzhafte Einschnitte seien nicht auszuschließen, so Marciniak. Schatzmeister Bernd Ackfeld präsentierte das umfängliche Zahlenwerk. Er verwies auf die extrem niedrigen Zinserträge. Zwar gebe es Rücklagen, doch um die nicht aufzuzehren, sei der Verband mit den Einsparungen auf gutem Weg.

Rot-Kreuz-Leiter Raphael Müller berichtete, dass es zuletzt schwierig gewesen sei, Fahrer für den nun abgeschafften Lkw zu bekommen. Dennoch zog er eine positive Bilanz: „Wir leisteten im vergangen Jahr 2982 Stunden bei rund 80 Sanitätseinsätzen, 1300 Stunden bei Dienstabenden und schließlich 700 Stunden bei Aus- und Weiterbildungen.“ Die Einsätze verteilten sich auch auf Großveranstaltungen wie das Flugplatzfest Hamm, das „Silbermond“- Konzert in Ahlen und weitere. „Diese stille Präsenz ist es, was die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung ausmacht“, ergänzte Ralf Marciniak. Das sei, mit der Werbeaktion, auch ein Grund für die nun wieder auf 1512 angestiegene Zahl der Fördermitglieder. Positiv fiel auch der Bericht des Blutspendedienstes aus. An 33 Terminen wurden 3469 Spender begrüßt. Davon waren 392 Erstspender.

Bei der Wahl des Vorstandes wurden alle Mitglieder im Amt bestätigt. Ralf Marciniak bleibt Vorsitzender, vertreten durch Wilfried Kleine­kofort. Bernd Ackfeld führt weiterhin die Kasse und als Schriftführer bleibt Andre Doodt im Amt. Rot-Kreuz-Leiter ist weiterhin Raphael Müller und die Jugendleitung bleibt bei Ann Katrin Hilgenhöner. Als neue Beisitzer bestimmte die Versammlung Kevin Grawinkel, Alexander Berheide und Erika Sünnemann.

Zum Abschluss stellte Dr. Frank Röschinger seine Idee von einem Sozialkaufhaus in Ahlen vor. Nach einem ersten und erfolgreichen Versuch in Beckum und ei­ner weiteren Eröffnung in Neubeckum soll jetzt auch Ahlen ein solches Geschäft bekommen. „Wir wollen ein hochwertiges Ladenlokal, mit einer ebensolchen Ausstattung und einem guten Team“, führte der Präsident des DRK-Kreisverbandes aus. Es soll keine Kleiderkammer werden, sondern ein Geschäft mit ansprechendem Ambiente, in dem die Kunden eben einfach verbilligt Waren aller Art einkaufen können. Die Anregung dazu hat sich der Augenarzt in Großbritannien geholt. „Dort sind solche Geschäfte sehr erfolgreich“, wusste er. Nun sucht der Verband ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Erfolgskonzept in Ahlen umsetzen. „Einen geeigneten Laden können wir bekommen“, verriet Dr. Röschinger.