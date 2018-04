Teuflisch gutes Theater

Wer sich am Mittwoch auf einen humorvollen Abend in der Schuhfabrik gefreut hatte, wurde nicht enttäuscht. Die St.-Ludgeri-Theatergruppe bot in ihrer Persiflage „Die Leiden des jungen Mephisto“ einen Dauerangriff auf die Lachmuskeln.

Dass im Himmel gepokert wird, war sicher noch nicht jedem bekannt. Dass Gottvater selbst und Teufelin Luzifer Luzie gegeneinander zocken, ist aber mal ganz neu. „Es ist richtig, dass ich dich vom Himmel in die Hölle verbannt habe“, wütet Gottvater, als er Luzie wieder mal beim Schummeln erwischt. Der Preis dafür: Eine Menschenseele solle erobert werden. Mit der Bedingung, dass beide sich raushalten und Luzies Sohn Mephisto sich die Seele von Dr. Faust holt.

Dass Mephisto, liebevoll auch Mephie genannt, nicht unbedingt geeignet für diese Art der Jagd ist, zeigte schon seine Suche in den Zuschauerreihen nach einer fallengelassenen Seele – um dann nach Auffinden mit dieser mit Bruder Beelzebub unter großem Gelächter Seelentennis zu spielen.

Nach schwerem Anlauf kann Mephi schließlich dem unzufrieden grummelnden Dr. Faust mit einem Pakt die Seele entreißen. Faust verspricht sich davon ein Leben in Saus und Braus und großem Ruhm. Doch dem grimmigen alten Mann Fröhlichkeit beizubringen, erweist sich für Mephisto als knallharte Aufgabe. Beide ziehen in die Ferne, wobei Faust sich als Geldvermehrer durch „Astralmanifestation“ huldigen lässt. Auch das Publikum wird animiert, im dreistimmigen Chor „Faust, er lebe hoch“ mit Fähnchenschwenken in diese Huldigung einzustimmen. Dr. Faust gefällt‘s, das Lächeln ist da. Es hat Trump‘sche Züge.

Als Dr. Faust von gleich zwei Liebespfeilen der Amoretten getroffen und so mit einer Überdosis Liebe infiziert wird, gerät das Werben um Gretchen an der Wäscheleine zu einem sportlichen Wettbewerb in Zeitlupe. Als diese Szene dann noch aufgeregt von zwei Sportreportern kommentiert wird, bricht im Publikum wieder schallendes Gelächter aus. Doch die Anstrengungen laufen ins Leere, der Liebestolle wird als zu alt von der Umworbenen abgewiesen und in einer anschließenden Jungbrunnenkur in seine Fötuszeit zurückgeworfen. Derweil läuten im Himmel Gottvater und Luzie die nächste Pokerrunde ein.

Wie sagt es doch Mephie im Dialog mit dem Publikum? „Schön dass Sie hier sind und nicht beim Champions-League-Spiel.“ Die Zuschauer jedenfalls bereuten das nicht und spendeten großen Applaus.