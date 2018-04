SPD-Chef Scholle verlässt Ahlen

Stühlerücken bei der Ahlener SPD: Steven Scholle wird in Kürze außer seinem Ratsmandat auch sein Amt als Vorsitzender des SPD-Stadtverbands niederlegen. Der Grund: Der 31-Jährige wechselt nach Brandenburg und tritt in die Verwaltung des Landkreises Oberhavel mit Sitz in Oranienburg als Fachbereichsleiter für Verkehr und Ordnungswesen ein. Den genauen Zeitpunkt muss Scholle noch mit seinem Dienstherrn bei der Bundeswehr aushandeln, denn seine Dienstzeit endet am 30. Juni.

„Die Ratssitzung am 17. Mai bestreite ich noch“, kündigt Scholle im Redaktionsgespräch an. Danach werde er gegenüber dem Bürgermeister seinen Rücktritt erklären. Nachdem er sich am Mittwochabend im Aufsichtsrat der Bäder von den anderen Mitgliedern verabschiedet hatte, schien dem SPD-Kommunalpolitiker der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, seinen beruflich bedingten Wechsel öffentlich zu machen. Die Genossen im Vorstand der Partei hatte Scholle bereits im Vorhinein informiert. Im Juni soll der komplette Stadtverbandsvorstand neu gewählt werden. Denn ne­ben Steven Scholle scheidet voraussichtlich noch ein weiteres Mitglied aus dem geschäftsführenden Vorstand aus.

Die Arbeit in den dreieinhalb Jahren als Vorsitzender sei wesentlich von der organisatorischen Neustrukturierung der Partei bestimmt gewesen, meint Scholle rückblickend. Der neue Vorstand könne sich daher voll auf die inhaltlichen Aufgaben und die Vorbereitung der Kommunalwahl 2020 konzentrieren. Auch um seine Nachfolge im Stadtverband macht sich der gebürtige Ahlener keine Sorgen: Die SPD verfüge über genügend gutes Personal, seine beiden Stellvertreter hätten ihn auch schon während seines fünfeinhalbmonatigen Auslandseinsatzes in Afghanistan gut vertreten.

Steven Scholle hatte während seiner zwölfjährigen Dienstzeit bei der Bundeswehr, die er als Hauptmann verlässt, an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg Politikwissenschaften mit Nebenfächern studiert und einen Abschluss als Master of Arts erworben. „Meine Heimat bleibt Ahlen“, versichert er, denn hier und in der Umgebung lebe ein großer Teil seiner Familie.