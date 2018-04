Gepackt wird beim Klettern

Packen – das heißt für Ryck Purschke und sein Team: Klettern! In der „Big Wall“ hat die Demontage begonnen. Und während der Eimer an Sektor B baumelt, versuchen sich kleine Klettermaxe im blauen Bereich an ersten Metern steil bergauf. Über allem schwebt die Schwere des Abschieds, der mit dem 30. April ein Datum hat.

„Blauer Bereich“ – Ryck Purschke lacht. Die Anfängernische hatte vor zwölf Jahren, als hier auf „Westfalen“ alles für „Big Wall“ begann, eigentlich „Blaue Lagune“ heißen sollen. Die damals noch ortsunkundigen Betreiber ließen sich aber schnell belehren, dass die Begrifflichkeit hier in Ahlen bereits horizontal behaftet sei. Zum Klettern in die „Blaue Lagune“? Rote Alarmlampen leuchteten.

Der Ausverkauf läuft. Ryck Purschke hinter ersten abgeschraubten Kletterwand-Elementen. Dazu zählt auch das „rote Ei“. Foto: Ulrich Gösmann

Griffe, Tritte, bunte Pinörkel – davon hängen gleich 6500 an den Wänden. Doch nicht an alle muss der Schraubendreher. 5000 Elemente waren schon da, als Ryck Purschke und Karl-Heinz Thelen übernahmen. 1500 müssen in den nächsten Tagen wieder runter – und raus. Die Wände selbst und der Indoor-Hochseilgarten bleiben. Sie gehören zum Bestand.

Bis Montagabend kann noch geklettert werden. An einigen der 150 Routen steigt bis dahin der Schwierigkeitsgrad. „Sonntag ab 18 Uhr geht alles in den Schlussverkauf“, lässt Ryck Purschke wissen. Der ist längst in Gang – und „läuft!“. „Big Wall“-Tassen und -Kannen, Helme und Gurte, dazwischen – geradezu exotisch – Weihnachtsdeko inklusive eines geschmückten Baums. „Weihnachten war immer ein ganz, ganz großes Thema auf der Zeche“, erklärt der 44-Jährige. Klettersportler interessieren sich allerdings für Tritte und Griffe. „Es gibt einige, die sich das zu Hause unter den Dachboden schrauben“, lässt Purschke wissen. Ein junges Pärchen baue sich gerade ein Haus und habe den Dachboden extra dafür vorbereitet.

Zechennostalgie in freier Luft. Foto: Ulrich Gösmann

Was an Deko in der Halle hängt und an Ahlens Zechenzeiten erinnert, gehört zum „Big Wall“-Bestand und zieht mit aus. Purschke: „Das haben wir uns damals alles zusammengesucht. Teils Originaldinge, teils von der Grubenwehr, teils aus dem Internet dazugekauft.“

Sein Lieblingsstück ist die orangefarbene Grubenwehrjacke. „Die werde ich mir in mein Büro hängen“, verrät der Drensteinfurter. Wohlwissend, dass sie aber nur hier auf „Westfalen“ so wirklich wirke. Zurücklassen muss der Mann von „Big Wall“ diesen so vertrauten und unverkennbaren Geruch. „Etwas ölig, etwas schmierig. Er riecht schwer nach Arbeit. So richtig nach Pütt.“

Geklettert wird bis zum Schluss. Foto: Ulrich Gösmann

Übrigens: Am Samstag steigt noch ein Anfängerkurs (14 Uhr), am Sonntag das letzte Eltern-Kind-Klettern (12 und 14.30 Uhr). Der Montag beginnt um 12 Uhr. Ende offen, bis zum Schluss.