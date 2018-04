Fast eine Woche lang herrschte großes Stillschweigen. Erst am Freitagmittag machte die Karnevalsgesellschaft „Freudenthal“ in einer Presseerklärung öffentlich, was bereits am Samstag zuvor hohe Wellen geschlagen hatte: Bei der Jahreshauptversammlung fand sich kein neuer Vorstand; die mögliche Auflösung schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Verein.

Präsidentin Marion Rätze hatte um 19 Uhr die Versammlung in der Gaststätte „Peters Eck“ eröffnet. Die Berichte des Vorstands wurden vorgelesen und von den Mitgliedern ohne Anmerkungen angenommen. Nach der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 wurden strittige Punkte angesprochen, welche zum großen Teil geklärt werden konnten.

Doch der zentrale Akt sollte noch folgen, denn schließlich benötigt die KG dringend einen neuen Vorstand. Der geschäftsführende Vorstand stand nach langen und kräftezehrenden Wiederaufbaubestrebungen nicht mehr zur Wiederwahl, wie sich bereits im Vorfeld angekündigt hatte.

Gemäß der Reihenfolge musste zuerst ein neuer Präsident gewählt werden. Allerdings wurde kein Kandidat von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder zum neuen Oberhaupt gewählt. Seit diesem Zeitpunkt ist der Verein führerlos. Der letzte gewählte Vorstand musste die Versammlung beenden.

„Jetzt wird es ernst für die KG ,Freudenthal‘. In ca. acht Wochen wird eine neue Versammlung einberufen, bei der es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder die Mitglieder finden in dieser Zeit Kandidaten für den Vorstand, welche die Mehrheit der Mitglieder hinter sich versammeln können. Oder es kommt zur Auflösung des Vereins“, formuliert Pressesprecher Dean Rätze. „Dies wäre das Ende einer langen traditionsreichen Geschichte im Ahlener Karneval.“

Die KG „Freudenthal“ existiert seit 68 Jahren und hat den Ahlener Karneval maßgeblich geprägt. Es war der erste Karnevalsverein, welcher als Sportverein anerkannt wurde. Aus diesen Reihen wurde die Idee geboren, eine Dachorganisation des Ahlener Karnevals zu gründen – heute bekannt als der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS). Rätze betont: „Sollte es tatsächlich soweit kommen, dass der Verein sich auflösen muss, wäre dies für den Ahlener Karneval ein großer Verlust.“