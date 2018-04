Ende Februar lief die Förderung für das Projekt „Altersgerechte Stadtentwicklung Ahlen-Nord“ durch das Land NRW aus. Aber Christina Loi von der „Leitstelle Älter werden in Ahlen“ überbrachte beim Stadtteilstammtisch Nord am Donnerstag die gute Nachricht, dass dieser fortgeführt wird. „Der Stadtteilstammtisch ist das Herzstück des Projekts – der ist uns wichtig“, unterstrich Christina Loi. Deshalb hätten Leitstelle, Awo, Elisabeth-Tombrock-Haus, Gezeitenland, Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum und St. Vinzenz im Park beschlossen, den Stammtisch in Kooperation fortzuführen. Zwar nur noch alle zwei Monate, aber finanziert durch die jeweils gastgebende Einrichtung. Die ausführlichen Dokumentationen fallen weg, aber weiterhin wird schriftlich eingeladen. Manuela Esper wies zudem darauf hin, dass auch das Seniorenfrühstück in der Awo-Seniorenbegegnungsstätte an jedem ersten Samstag im Monat fortgeführt wird.

Neben allgemeinen Informationen zum St.-Franziskus-Hospital ging dann Jürgen Ribbert-Elias auf das Thema „Krankenhauseinweisung“ ein: „Über 60 Prozent der Aufnahmen bei uns sind durch Notfälle nicht geplant“, bat der Qualitätsmanager um Verständnis, dass es bei der Aufnahme auch mal zu Wartezeiten kommt. Zudem seien in diesem Jahr die gesetzlichen Vorgaben dahingehend ausgeweitet worden, dass Patienten noch umfangreicher aufgeklärt werden müssen. Das wiederum nehme bei jeder Aufnahme mehr Zeit in Anspruch.

Der Qualitätsmanager erklärte, dass es hilfreich sei, im Vorfeld entstandene Untersuchungsunterlagen sowie einen aktuellen Medikamentenplan mitzubringen. Gleiches gelte für Gesundheitsausweise. Wertgegenstände sollten aber unbedingt zu Hause gelassen werden, das Krankenhaus könne keine Haftung übernehmen. Eine umfangreiche Hilfe biete die Checkliste „Koffer packen“ unter www.sfh-ahlen.de/fuer-patienten-besucher/checkliste-koffer-packen/.