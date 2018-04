Gericht hebt Haftbefehl auf

In dem Landgerichtsprozess um ein 16 Jahre altes Mädchen aus Ahlen, das einem Asylbewerber vorgeworfen hatte, sie am 8. November 2017 auf ei­ner Parkbank unweit des Übergangswohnheims in Dolberg vergewaltigt zu haben (wir berichteten), hat die Jugendliche am Freitag ausgesagt. Am Ende des zweiten Verhandlungstags wurde der Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben. Damit endete für den 26 Jahre alten Mann aus Nigeria zwar die mehr als fünfmonatige Untersuchungshaft, auf freien Fuß kam er dennoch nicht.

Auf Antrag ihres Anwalts schloss die Jugendstrafkammer die Öffentlichkeit während der Vernehmung der 16-Jährigen aus. Auch der Angeklagte durfte nicht anwesend sein und wurde in ei­nen Nebenraum gebracht, von wo er mittels einer Videoübertragung und mit Hilfe eines Dolmetschers die Aussage des Mädchens verfolgen konnte.

Die Jugendliche – zur mutmaßlichen Tatzeit war sie noch 15 – ist selbst Ne­benklägerin. Sie hatte dem Gericht über ihren Anwalt ein Attest des Hausarztes vorlegen lassen, laut dem für sie ein „erheblicher Nachteil für das Wohl und die Gesundheit“ entstehen könne, wenn sie mit dem Geschehenen wieder konfrontiert würde. Das deutete der Anwalt so, dass die Anwesenheit des mutmaßlichen Täters entscheidend sei. Sei er zugegen, würde sie „auf keinen Fall aussagen“.

In dem Gutachten ist ferner die Rede davon, dass das Mädchen nach dem möglichen Missbrauch „selbstaggressives Verhalten“ gezeigt habe. Sie habe sich selbst verletzt. Auch befinde sie sich in ambulanter ärztlicher Behandlung wegen der mentalen Folgen des möglichen Übergriffs. Das Selbstverletzen könnte wieder auftreten.

Gar nicht einverstanden mit dem Ausschluss des 26-Jährigen war dessen Verteidiger. Er bemängelte, dass das Attest des Arztes nicht unterschrieben sei und zweifelte damit die Glaubwürdigkeit des Inhalts an. Auch sei darin nicht erwähnt, dass der Angeklagte nicht anwesend sein solle.

Der Verteidiger zog gar die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen heran, nachdem ein Angeklagter nur „in Ausnahmen“ von der Verhandlung ausgeschlossen werden dürfe, wenn ein „großer Nachteil“ für den Zeugen „nicht auszuschließen“ sei.

Die Richter hörten auch die Einschätzung eines bestellten Kinder- und Jugendpsychologen. Es könne durchaus sein, sagte er, dass sich die psychische Verfassung der 16-Jährigen durch die Anwesenheit des mutmaßlichen Täters sehr verschlechtern könne, das Mädchen eine „dissoziative Kompensation“ zeige. So etwas habe sie in anderen belastenden Situation früher offenbar schon erlebt. Das Gericht gab dem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit schließlich statt.

Im weiteren Verlauf der mehrstündigen Verhandlung wurden ein Rechtsmediziner sowie die Mutter der mutmaßlich Geschädigten und weitere Zeugen befragt. Das Gericht sah am Ende wegen offenkundiger Widersprüche in den Aussagen keinen dringenden Tatverdacht mehr gegen den Angeklagten und hob den Untersuchungshaftbefehl auf. Wegen einer früheren Verurteilung durch das Amtsgericht Brühl befindet er sich jedoch jetzt in Strafhaft.

Der Prozess in Münster wird am 15. Mai fortgesetzt.