Kunstklau im Saunadorf

Öffentlich ablegen – das gehört dazu, wenn‘s ins Saunadorf des Ahlener Parkbads geht. Klammheimlich einpacken gelegentlich auch, wenn‘s wieder raus geht. Dass mit „Einstein“ jetzt aber eine Plastik aus dem gerade erst preisgekrönten Skulpturengarten verschwand, stimmt Betriebsleiter Thomas Schliewe sauer. Mehr noch: „Ich bin traurig, enttäuscht und wütend, dass es Zeitgenossen gibt, die was mitgehen lassen.“ Und sei‘s auch nur eine Rolle Klopapier oder einen Kanten Kaminholz.

Vor drei Jahren hatte der Sendenhorster Künstler Heinz Christ die weitläufige Parklandschaft des Saunadorfs als Ausstellungsort für seine Skulpturen entdeckt. Aus Sandstein, Holz oder Metall gefertigt, sind sie seitdem allgegenwärtig. Grimmige Grimassen, filigrane Vögel, aber auch Abstraktes. Saunagäste setzen sich zwischen den Schwitzgängen mit ihnen auseinander – und greifen auch mal zu, wenn‘s gefällt. Weil das, was zur Schau steht, käuflich ist. Die Einstein-Plastik – eine von aktuell 30 – verließ das Parkbad aber an der Kasse vorbei. Aus zweifach gebranntem Ton, in mehreren Schritten mit verschiedenen Materialien veredelt, wäre die Arbeit für 500 Euro Listenpreis ganz legal zu haben gewesen. Am Abend des 15. April stand nur noch der Sockel im Wintergarten.

Thomas Schliewe mit Trophäe. Foto: Ulrich Gösmann

Gerade erst hatte Thomas Schliewe den Verlust dreier Wandbilder verdaut. Strandlandschaften hinter Glas, im Format 40 mal 40, die thematisch abgestimmt in einem der Ruhehäuser hingen. „Wir bemühen uns, dass sich der Gast wohlfühlt. Und dann so etwas“, erregt sich der Betriebsleiter. „Ich glaube nicht, dass man es in unserer heutigen Gesellschaft nötig hat, sich an so etwas zu vergreifen.“ Davor verschwand ein Gesteck aus der Osterdeko. Wie all das Diebesgut unbemerkt rauszuschmuggeln ist? Einfache Antwort: „Wenn man sieht, mit welchen Taschen die Gäste kommen, um ihre Handtücher und Bademäntel zu verstauen – darin kriege ich auch die Schwiegermutter mit nach Hause.“

Gelegentlich sind‘s die Kleinigkeiten, die den Eintrittspreis unterm Strich reduzieren: die Rolle Klopapier etwa. Oder kantenweise Kaminholz – „unterm Zaun für den späteren Abtransport durchgeschoben“. Selbst eine Klobrille animierte zu Freizeitbad-Zeiten, an ihren Schrauben zu drehen. Gibt‘s nicht – gibt‘s nicht!

Kunst im Saunadorf. Foto: Ulrich Gösmann

Der Einstein-Diebstahl kommt zeitgleich mit einer bundesweiten Auszeichnung. Die Ahlener Bädergesellschaft hatte sich mit ihrem Skulpturengarten unter dem Titel „Kunst und Sauna“ um den alljährlichen Marketingpreis ihrer Fachbranche beworben und war auf der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft Bäder in Gütersloh mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Ach, wenn Einstein das noch hätte erleben dürfen. . .