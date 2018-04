Ein besonderes Geburtserlebnis

„Mein Wunsch ist wahr geworden“, strahlt die mutige 28-jährige frisch gebackene Vierfach-Mutter Luise Schönbeck-Fiebig. Auf ihrem Arm schlummert Tochter Johanna Helene Schönbeck friedlich vor sich hin. Sie ist am vergangenen Samstag natürlich geboren worden, brachte ein Geburtsgewicht von 4450 Gramm auf die Waage und hatte eine Länge von 57 Zentimetern.

Unter Federführung von Privat-Dozent Dr. Arrigo Fruscalzo hat sich das Team der Geburtshilfe zum Ziel gesetzt, den Weg einer natürlichen Entbindung wann immer möglich zu unterstützen. Dennoch ist es mehr als außergewöhnlich eine spontane Geburt nach drei Kaiserschnitten anzustreben. Frauenärzte raten in der Regel schon nach dem zweiten Kaiserschnitt wegen der Risiken schwerer Komplikationen von der spontanen Geburt ab.

„Schon bei meiner ersten Geburt hätte ich mir eine normale Geburt gewünscht,“ erzählt Luise Schönbeck-Fiebig. „Es ist ein Auf und Ab in der Schwangerschaft. Man wägt den Wunsch nach der Spontangeburt ständig gegen die Angst, das Gesundheitsrisiko für das Kind und die Verantwortung für die Geschwister ab.“ Sie wollte endlich eine natürliche Geburt erleben, da sie das Gefühl hatte, durch ihre abgebrochenen Geburten und Kaiserschnitte als Frau versagt zu haben.

Dr. Arrigo Fruscalzo erläutert: „Die natürliche Geburt ist ein menschliches Bedürfnis. Allerdings muss das auch medizinisch begleitbar sein. Frauen fühlen sich in einer solchen Situation oft alleine gelassen und nicht ernst genommen. Natürlich wird geraten, den Kaiserschnitt zu wiederholen, um Risiken zu minimieren, aber man muss auch den individuellen Befund bewerten. Ich habe die spontane Entbindung für möglich gehalten, deshalb habe ich Frau Schönbeck-Fiebig unterstützt. Wir müssen Alternativen anbieten können, auch wenn der Weg kompliziert ist oder unseren Vorstellungen widerstrebt. Das Geburtshilfeteam hat in diesem Fall eine Überwachung angeboten und dann mit natürlichen Einleitungsmethoden unterstützt. Jede Frau hat hier die Möglichkeit der Selbstbestimmung in der Geburt, solange es medizinisch vertretbar ist.“

Bei der Geburt waren die erfahrenen Hebammen Karin Brogowski und Julia Hille dabei, während im Hintergrund alles für den Notfall bereitgehalten wurde.

Die kleine Johanna Helene Schönbeck wurde komplikationslos spontan geboren. Oder um es mit den Worten von Luise Schönbeck-Fiebig zu sagen: „Es war ein besonderes Geburtserlebnis. Mein Mann war da. Meine Mutter hat mich begleitet. Es war für mich großartig.“