Schützenvereine verzeichnen Zulauf

Noch bevor der erste Schuss auf einen hölzernen Adler abgegeben wurde, ist die Schützensaison in Ahlen bereits eröffnet. Grund dafür war auch in diesem Jahr der Empfang im Alten Rathaus, zu dem der Bürgermeister traditionell die Abordnung aller Schützenvereine der Wersestadt einlädt.

„Ich bin nach wie vor begeistert von dem ehrenamtlichen Engagement, dass in Ihren Reihen geleistet wird“, sagte Dr. Alexander Berger. Neben der Hoffnung auf gute Wetterprognosen bei den kommenden Festen äußerte das Stadtoberhaupt auch den Wunsch, dass es in den Zelten und Hallen ruhig zugehen werde. „Es gab in den vergangenen Jahren häufiger ungebetene Gäste. Bei den Schützen ist jeder willkommen, aber was wir sicherlich nicht haben wollen, sind Störenfriede.“ Berger appellierte an alle, ausgelassen zu feiern, sich aber dennoch an friedliche Gepflogenheiten zu halten. Wie berichtet, setzen einige Vereine bereits auf Sicherheitsdienste. Andere kehrten daneben auch zur Kontrolle der Kleiderordnung bei den Fest- und Königsbällen zurück.

Empfang der Ahlener Schützenvereine 1/14 Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Nick Drewer

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Nick Drewer

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte Abordnungen aller Ahlener Schützenvereine ins Alte Rathaus eingeladen. Foto: Christian Wolff

Im Alten Rathaus standen für die Schützen am Freitagabend ein kleines Büfett und ausreichend Kaltgetränke bereit. Zum ersten Mal seit Einführung des Schützenempfangs platzierte sich Heinz Budde nicht als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine vor den Abordnungen. Er hatte vor wenigen Monaten den Staffelstab an seinen Nachfolger Dr. Andreas Kirst weitergegeben. Dennoch bat Berger den langjährigen AG-Chef erneut nach vorne. „Wir können ihn nicht mit leeren Händen gehen lassen“, erklärte der Bürgermeister und überreichte Budde als Dankeschön ein Präsent für die zehnjährige gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. So manche Bestimmungen wurden im Laufe dieser Zeit im offenen Austausch diskutiert, erinnerte der ehemalige Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft.

Dr. Andreas Kirst versprach indes, dass es auch unter seinem Vorsitz wieder einen Schützenball geben werde. Nur alle fünf Jahre kommen auf diese Weise alle Schützenvereine samt Regenten und Abteilungen an einem Ort zusammen. Doch zuvor werde eine neue Kette für den Stadtschützenkönig angeschafft, versprach der AG-Vorsitzende. „Wir müssen nur aufpassen, dass sie nicht zu sehr der Amtskette des Bürgermeisters ähnelt“, sagte Kirst mit einem Augenzwinkern.

Erstmals offiziell dabei war am Freitag auch eine Abordnung der neuen Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e.V., vertreten durch Dietmar Kupfernagel und Nick Drewer. „Neue Gesichter gibt es auch in anderen Vereinen, daneben verzeichnen wir überall steigende Mitglieder- und Besucherzahlen“, freute sich Kirst.