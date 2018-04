Vor vier Wochen war der Projektauftakt, doch es zeigte sich schnell, dass der Boden verwurzelter war als erwartet. Nach dem Motto „Entwurzeln, um neu zu verwurzeln“ rückte daher vor zwei Wochen schweres Gerät an, um die Fläche für die weiteren Arbeiten aufzubereiten. Zunächst wurden zwei Meter breite Beete eingerichtet, ursprünglich waren drei Meter geplant. Aber diese Absicht wurde verworfen, um die Fläche praxisgerecht bestellen zu können.

Ans Pflanzen wollten sich die Helfer noch nicht heranwagen. „Dazu ist es noch zu früh, da warten wir besser noch die Eisheiligen ab“, wollte Werner Peitzmann dem ganzen Projekt seine Zeit geben. Denn Tomaten, Paprika und Co. mögen als wärmeliebende Pflanzen keine Kälte und möglichen Frost schon gar nicht. Kaum hatte Werner Peitzmann diesen Plan ausgesprochen, fuhr Berufsgärtner Ulrich Weber mit Porree, Sellerie, Petersilie und Schnittlauch auf den Hof. Die könne man schon jetzt anpflanzen.

Des Weiteren empfahl er, im ersten Pflanzjahr großflächig Kartoffeln anzulegen. „Die durchwurzeln den Boden gut und halten das Unkraut weg“, erklärte Ulrich Weber. Zudem wird der Boden gut beschattet und die Feuchtigkeit wird im Boden gehalten. Dann könne im zweiten Jahr gut zum Feingemüse übergegangen werden.

Die Anlage des Nutzgartens mit dem Projektnamen „Urban Gardening“ wurde von der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus und Werner Peitzmann angeregt, um so einen städtischen Versorgungspunkt mit Nutzpflanzen in der Stadt zu schaffen. Für die nächsten Arbeitsschritte sollen erst einmal die Eisheiligen am 15. Mai abgewartet werden. Am 19. Mai, dem Samstag vor Pfingsten, wollen sich die Helfer dann um 10.30 Uhr das nächste Mal treffen.