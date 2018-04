Ein „Glückauf“ der Musikinitiative

Die Umsetzung des orchestralen Sounds beim komplexen „Music“-Song gelang der siebenköpfigen Formation „Jukebox“ durch den Einsatz zweier Keyboards sowie Saxofon und Trompete ebenso wie bei „Evil Woman“ oder „Don‘t Bring Me Down“, beide im Original vom „Electric Light Orchestra“. Und auch mit dem „Logical Song“ von „Supertramp“ oder dem swingenden „Rockin‘ All Over The World“, das „Status Quo“ vor 40 Jahren zum Hit machten, tummelten sich vor allem 70er-Jahre-Melodien im „Jukebox“-Programm. Aber auch ein funkiges „Get Up“ von James Brown sowie eine soulige Version von „With A Little Help From My Friends“ aus der Feder der „Beatles“ und damit aus den 60er Jahren bot sich in der keyboard- und bläserlastigen Besetzung an, bei der Michael Ohlmeier am Saxofon und Christian Mönig an der Trompete immer wieder Akzente setzten.

Wahrlich rockige Klänge boten am späteren Abend die sechs Musiker vom „London-Klub“ aus Hamm dar. Mit den zwei Gitarristen Mike Menzel und Siggi Scharf im Rücken startete Sänger Michael Golz mit Neil Youngs „Rocking In The Free World“ einen Rock-Reigen, der mit Songs von „Greenday“, „Deep Purple“ oder „Whitesnake“ einige Besucher zum Tanzen direkt vor der Bühne in der bestuhlten Lohnhalle animierte. Das eingängige „Time To Wonder“ der Niedersachsen „Fury In The Slaughterhouse“ passte zwar nicht so ganz zum Motto der Hammer Band, die sich eigentlich Songs aus der Londoner Club-Szene verschrieben hat, kam beim mitsingenden Publikum im Ahlener Osten aber bestens an: Es wurden Handys gezückt, um die besondere „Rock-am-Schacht“- Stimmung in bewegten Bildern einzufangen.

Für nostalgische Zechen-Atmosphäre hatten indessen schon „Jukebox“ am früheren Abend gesorgt. Der einzige deutschsprachige Song des langen Rock-Abends hieß „Bochum“ von Herbert Grönemeyer. Zur Würdigung des nunmehr zehnjährigen ehrenamtlichen Engagements der Initiative „Rock am Schacht“ sangen Band und Publikum beim Intro gemeinsam und ganz in Ruhrgebiets-Manier: „Glückauf“!