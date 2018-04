Mit auf die Reise nimmt die Stadt Ahlen am Samstag, 5. Mai, die Bürgerinnen und Bürger. Auf dem Fahrrad lassen sich von 11 bis 15.30 Uhr verschiedene Beispiele für den derzeit laufenden Städteumbau erkunden. Anlass ist der „Tag der Städtebauförderung“, der am ersten Samstag im Mai bundesweit veranstaltet wird. Stadtbaurat Andreas Mentz verspricht allen Teilnehmern „ein tolles Programm, bei dem umfangreich und differenziert ablesbar sein wird, was in der Stadt passiert.“

Die aktuellen Projekte, zu denen die viereinhalbstündige Radtour um 11 Uhr vom Schöneberger Platz aus führt, liegen innerhalb der drei Fördergebiete, in denen die Stadt Ahlen derzeit von der Landes- und Bundesunterstützung profitiert: Innenstadt, Süden und Südosten. Am Marktplatz und im Juk-Haus sind über die Radtour hinaus feste Stationen eingerichtet, an de­nen sich die Besucher je zwei Stunden lang über die aktuellen Sachstände informieren können.

Wenn die Baumaßnahmen manchmal auch zu Beschwernissen führten, „so erhöhen sie doch am Ende die Lebensqualität“, ist Mentz sicher. „Richtig dicke Baustellen“ verspricht auf der Radtour Stadtplaner Christian Kruthoff. Nicht nur im „Schnelldurchlauf“ würden die Stationen angeschaut, sondern ausführlich und mit viel Zeit für Fragen und Antworten. Erstmals könne ein Blick in das Juk-Haus am Burbecksort geworfen werden, das derzeit zu einem Quartierszentrum für alle Generationen umgebaut wird. Nicht unweit gelegen ist der Erlengrundpark am Richterbach. Nach intensiver Bürgerbeteiligung bekommt das Naherholungsgebiet im Ahlener Süden ein vollkommen neues Gesicht. Altbekannte Förderprojekte, an denen auch heute noch immer viel geschieht, stehen ebenso auf dem Tourplan, wie ein Abstecher zur Zeche.

Wem es an der Zeit oder an der Bereitschaft zu einer längeren Radtour fehlt, der kann alle Stationen auch direkt aufsuchen und an den Führungen teilnehmen.