Eine größere Gruppe junger unbekannter Männer hielt sich am Sonntag im Lokal „Meat & Greet“ am Marktplatz auf. Sie bestellten dort Getränke, tranken diese aus und verließen fluchtartig die Bar, ohne zu bezahlen. Anschließend machten sie sich an der Marktplatz-Baustelle zu schaffen und warfen mit losen Pflastersteinen um sich. Scheinbar aus der gleichen Gruppe heraus zeigten drei Personen kurz darauf den Hitlergruß und riefen „Sieg Heil Bielefeld“. Zeugen beobachteten, wie die Unbekannten Richtung Weststraße liefen. Dort kam es an einer Eisdiele zu einer weiteren Tat, als eine Person eine Werbestatue umwarf und diese dadurch beschädigte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Gruppe oder einzelnen Personen machen können. Hinweise werden von der Polizeiwache Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegengenommen. „Sollte die Polizei die Verursacher ermitteln und wir das Geld für die unbezahlten Getränke erstattet bekommen, werden wir es an den Verein Rot-Weiß Ahlen spenden“, kündigt Lokalbetreiber Manuel Varis im „AZ“-Gespräch an.