Die Karnevalsgesellschaft „Rosa-Rote Panther 1991“ hat im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonntag einen neuen Vorstand gewählt. Präsidentin Heike Birkner stand nach zwölf Jahren leitender Vorstandsarbeit als „Oberpantherin“ nicht mehr zur Verfügung. Einstimmig wurde von der Mitgliederversammlung der bisherige Vizepräsident Ulf Kamp zum neuen Präsidenten der KG gewählt.

Neuer Vizepräsident ist Klaus Grosche, die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Säckelmeisterin Brigitte Birkner. Verstärkt wird der neue Vorstand durch die Beisitzerinnen Cornelia Funke und Heike Birkner.

Im weiteren Verlauf der Versammlung beschlossen die Mitglieder einstimmig, wieder einen karnevalistischen Neujahrsempfang auszurichten. Termin hierfür ist der 12. Januar.

Auch außerhalb der karnevalistischen Zeit bleiben die „Rosa-Roten Panther“ präsent. So verkaufen sie weiterhin an jedem ersten Samstag im Monat beim Bekleidungshaus Adler Waffeln. Und auch beim Ahlener Weihnachtsmarkt werden die „Panther“ traditionell wieder mit einem Reibeplätzchenstand vertreten sein. Sichtlich zufrieden bedankte sich Präsident Ulf Kamp bei den anwesenden Mitgliedern. „Endlich mal wieder positive Nachrichten für den Ahlener Karneval“ , so sein abschließendes Fazit.