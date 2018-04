Sturmschaden ehrenamtlich repariert

Für die vielen auswärtigen Besucher des Geburtshauses von Augustin Wibbelt in der Bauerschaft Schäringer Feld bot sich seit dem Orkantief „Friederike“ kein schönes Bild: Das Eingangsportal zur Grabkapelle war durch herabgefallene Baumteile stark beschädigt. Seit dem Wochenende hat es wieder sein bekanntes Aussehen – dank den ehrenamtlichen Einsatz von Ulrich Krain.

„Ich hatte in der Zeitung davon gelesen, dass der Sturm auch hier ein wüstes Bild hinterlassen hatte“, sagt der Ahlener Dachdeckermeister im „AZ“-Gespräch. „Es war mir ein Anliegen, dass das wieder in Ordnung kommt.“ Da sich das beliebte Ausflugsziel in Privatbesitz befindet, aber auch von Vorhelmer Heimatfreunden gepflegt wird, mussten erst alle zuständigen Personen involviert werden. Dass es aber gut dreieinhalb Monate dauerte, bis Krain mit Gerüst und Werkzeug ins Schäringer Feld ausrückte, hatte aber andere Gründe: „Wir hatten nach ,Friederike‘ alle Hände voll zu tun“, so Ulrich Krain. Allein in den ersten Tagen nach dem Orkantief seien über 100 Schadensmeldungen an ihn herangetragen worden. „Ich hatte aber zugesagt, dass ich den Schaden am Portal kostenlos in Ordnung bringe. Und wenn ich das sage, dann mache ich das auch.“

Wort gehalten: Am Wochenende ging der Fachmann ans Werk. „Eigentlich wollte ich schon vorigen Mittwoch damit anfangen, aber es war zu nass“, erklärt er. Einige der historischen Hohlpfannen waren zerstört und mussten neu beschafft werden. Hier zeigte sich Willi Wienker kooperativ. Als der Dachdecker am Wibbelthof eintraf, lag das urige Baumaterial schon bereit.

Ein Teil der zerstörten Dachpfannen. Foto: Christian Wolff

Die Maßnahme ist allerdings nur der Auftakt für eine noch größere Sanierung. Wie berichtet, hat auch die Kapelle selbst eine Erneuerung nötig. Unter anderem müssen die schadhaften Dachrinnen ausgetauscht werden, um Feuchtigkeitsschäden, die sich im Mauerwerk bereits andeuten, langfristig zu verhindern. Dafür wurden bereits zweckgebundene Haushaltsmittel bewilligt. Dass der Heimatverein Vorhelm seit Jahren „allein auf weiter Flur“ um die Sanierung der Wibbelt-Kapelle kämpfe, könne kein Dauerzustand sein, hatte CDU-Fraktionschef Peter Lehmann vorigen November im Zuge der Beratungen betont.

Augustin Wibbelt war nach seinem Tod am 14. September 1947 zunächst auf dem Vorhelmer Friedhof bestattet und später in die Grabkapelle umgebettet worden.