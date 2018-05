Ab 14.30 Uhr können alle Kinder, Eltern, Verwandten und Freunde einen tollen Nachmittag mit dem reichhaltigen Spielangebot erleben. Neben Rollbahn, Kin­derschminken, Diabolos, Jongliertellern, Wasserspielen und vielen weiteren Möglichkeiten zum aktiven Zeitvertreib gibt es an jedem Sonntag um 16 Uhr ein Gastspiel verschiedener Künstler. Am ersten Termin ist es das „Tamalan Theater“ mit dem Stück „Vom tapferen Schneider“.

Zum Inhalt: Socken stopfen? Hemden bügeln? Knopf an Hose nähen? Nein, das geht nicht mehr. Wenn man Sieben auf einen Streich erledigt hat, dann kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher, und so zieht der tapfere Schneider hinaus in die Welt. Dabei ahnt er noch nicht, dass die größte Hürde eigentlich eher klein ist. Und sehr hübsch . . .

Das „Tamalan Theater“ zeigt den Weg des sympathischen Draufgängers mit viel Musik, komischen Riesen, einem wilden Schwein und einer verdutzten Prinzessin. Um 18 Uhr tritt das Spielmobil den Rückweg in das Juk-Haus Burbecksort an. Weitere Informationen gibt es im Juk-Haus unter Telefon 6 01 46 oder im Internet auf www.spielmobil-ahlen.de.