Schon kurz nach dem Start um 14 Uhr füllte sich der Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz. In der Regel waren Eltern mit noch sehr jungen Kindern sowie Senioren mit ihren Enkeln unterwegs. Dabei galt deren erster Blick natürlich den Preisschildern. An den Fahrgeschäften war es deutlich günstiger als üblich – da durften die Kleinen ruhig mal eine Extrarunde drehen. Der kleine Joel konnte gar nicht genug bekommen. „Wir müssen jeden Tag zur Kirmes“, erklärte seine Mutter Katarzyna. „Ja, der Opa muss zahlen“, hieß es an anderer Stelle.

Ihren festen Platz am Eingang der Kirmes haben „Röpers Mandeln“. Betreiber Frank Schardien zeigte sich zufrieden: „Es ist ideales Kirmeswetter. So etwas über 20 Grad und leicht bedeckt ist genau richtig. Zu viel Sonne und Wärme, da gehen die Leute nicht los.“ Gleich daneben beim „Break Dance“ gab‘s Lob für die Ahlener: „Ein kirmesfreundliches Publikum. Wir sind sehr zufrieden.“ Bei „Pirates Adventure“ ebenfalls zufriedene Gesichter. „Alles okay. In Ahlen haben wir ein dankbares Publikum“, sagte die Dame am Schalter. „Durch die Ganztagsschulen verschiebt sich alles auf den späten Nachmittag.“

Marktmeister Dietmar Kisolowski wird‘s freuen, was die Betreiber von „The Flying Air Dance“ meinten: „Ein schöner gemütlicher Platz hier“, wurde da gelobt. Gelegenheit zum Kirmesbesuch gibt‘s noch am heutigen Mai-Feiertag bis 22 Uhr.