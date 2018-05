Im Verlauf der Fahrt geriet ein Paar am Dienstag gegen 1.25 Uhr derart in Streit, dass sich die 21-jährige Beifahrerin entschloss, an der rot zeigenden Ampel im Bereich Konrad-Adenauer-Ring / Parkstraße das Fahrzeug zu verlassen. Dabei, so die Polizei, wechselte die Ampel auf Grün, so dass der 30-jährige Fahrer weiterfuhr. Hierbei verletzte sich die Frau.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er steht im Verdacht, aufgrund von Alkohol- und Drogenmissbrauch fahruntüchtig gewesen zu sein. Sein Führerschein wurde sichergestellt.