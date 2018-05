So wird die Mai- zur Müllwanderung

Die Maigänger sind am Abend wieder zu Hause, der Müll aber bleibt. Seit Jahren ist das Gebiet Im Seebrock / Prozessionsweg in der Bauerschaft Borbein beliebter Treffpunkt am 1. Mai.

Ein Bereich der feierfreudigen Zusammenkunft ist die Bauminsel am Hof Büttendorf, wo der Seebrock zum Pöppelkamp abzweigt. Gegen Mittag seien die ersten Jugendlichen dort gewesen. „Die haben sich noch ganz manierlich verhalten“, berichtet Anliegerin Marianne Büttendorf, die kurz vor Sonnenuntergang mit Schubkarre und Müllsack zumindest erst mal grob vor dem Hof aufräumt. Die letzten Maigänger seien erst gegen 19 Uhr gegangen.

Bis vor wenigen Jahren haben sich die Wanderer immer am Hof Schulze Rötering getroffen, doch der setzt inzwischen auch Sicherheitspersonal ein, um die Maiparty fernzuhalten. „Jetzt ist das alles nach hierhin verlagert“, muss Marianne Büttendorf mit ihrer Familie nun nicht nur den Müll, sondern auch Lärm über Stunden ertragen. Denn gerade die jungen Maigänger transportieren auf ihren Bollerwagen inzwischen nicht mehr nur die sinnbildlichen Kisten Bier, sondern auch Soundanlagen mit großen Boxen, die die Partymusik in die sonst so ruhige Umwelt rausballern.

Die weit über hundert Jugendlichen werden am Nachmittag auch von der Polizei beobachtet, was nach den Ausführungen von Marianne Büttendorf nicht verwundert. Schließlich seien in den vergangenen Jahren auch schon mal ein neugepflanzter Baum herausgerissen oder die Rückenlehnen der Sitzbänke zerstört worden. Auch wer als Fahrrad- oder Autofahrer am Nachmittag den Seebrock befährt, muss sich durchkämpfen, weil die Jugendlichen die Straße als Partyzone nutzen.

Am Dienstagabend künden dann Flaschen und Scherben, ein Grill, Verpackungsmüll und sogar liegengebliebene Jacken von der Maifete, die Reste finden sich bis in die Hofeinfahrt und auf dem nahe gelegenen Acker. „Das kennen wir schon so“, wiederholt sich Marianne Büttendorf und hofft, dass die Stadt Ahlen auf Anruf wieder aufräumt.

Wenige hundert Meter weiter Richtung Halene-Kampen sucht derweil ein Müllsammler die Straßenränder mit dem Hinweis „Die ziehen hier immer lang“ nach Flaschenpfand ab.