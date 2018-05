Einsatzkräfte gewürgt und getreten

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 0.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung an der Ostenmauer gerufen. Der zunächst verbale Streit zwischen einem 33-Jährigen und seinem 64-jährigen Vater artete in eine körperliche Auseinandersetzung aus.

Bei Eintreffen der Polizei hielt ein 39-Jähriger seinen hoch aggressiven Bruder in Schach. Die Einsatzkräfte trennten die Parteien. Plötzlich gingen die Brüder aufeinander los. Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen beide Männer ein. Der 33-Jährige wurde durch die Beamten zu Boden gebracht und sollte gefesselt werden. Dabei sperrte sich der Ahlener massiv, so dass der Widerstand durch einen Hebel mittels des Einsatzmehrzweckstocks überwunden werden musste, wie die Pressestelle am Mittwoch mitteilte.

Hinzugerufene Rettungskräfte wollten den Jüngeren wegen einer durch das Pfefferspray erlittenen Augenreizung behandeln. Dabei beleidigte der Tatverdächtige das Team und trat dem 23-jährigen Rettungssanitäter mehrfach gegen die Beine.

„Es ist unbegreiflich, dass Rettungskräfte und Polizeibeamte während eines Hilfeeinsatzes beleidigt und angegriffen werden“, äußerte sich der Behördenleiter der Polizei, Dr. Olaf Gericke. Etwa zeitgleich agierte der 39-Jährige aggressiv, stieß eine Polizeibeamtin zur Seite und wollte erneut seinen Bruder angreifen.

Die hinzugekommenen Unterstützungskräfte unterbanden den Angriff. Währenddessen würgte der ältere Tatverdächtige einen 47-jährigen Polizisten massiv. Durch enormen Kraftaufwand und den Einsatz des Einsatzmehrzweckstocks konnte die Tathandlung unterbunden werden. Anschließend fesselten die Beamten den Mann. Während der gesamten Maßnahme versuchte nun der 64-jährige Vater einen Polizisten von seinem älteren Sohn wegzuziehen.

Die Einsatzkräfte nahmen das deutlich alkoholisierte Brüderpaar mit zur Polizeiwache, wo es die Nacht verbrachte. Die Polizisten leiteten gegen die drei Tatverdächtigen verschiedene Strafverfahren wie Körperverletzung, versuchte Gefangenenbefreiung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte sowie Beleidigung ein.

Bei dem Einsatz verletzten sich vier Polizeibeamte, von denen zwei anschließend nicht mehr dienstfähig waren.