Mit Transportkarren bis zum Dorfplatz

Da standen sie nun, die Vertreter des Heimatvereins und einige vom Dolberger Schützenverein und blickten am 30. April etwas sparsam auf den Dorfplatz an der Lambertikirche. Kein Maibaum, keine Avantgarde, die den stolzen Stamm aufrichten wollte und auch keine Arme mit den Wappenschildern. Doch zumindest der Kran, der das schwere Holz in seiner Bodenhülse wind- und wettersicher positionieren sollte, bog schon mal auf den Platz.

Geschmückter Maibaum in Dolberg. Foto: Peter Schniederjürgen

Wich die dörfliche Ruhe jetzt etwa vorfeierlicher Hektik? Mitnichten. Ein entspannter Anruf und kurz darauf trafen die ersten Avantgardisten auf dem Platz ein. Jochen Rabe, die heimliche Seele des Lambertidorfs, brauste daraufhin los und holte Maikranz und Schilderarme. Kaum waren die entladen, brachen die Gardisten, die Vorstände des Schützenvereins und andere Freiwillige auf, um den großen Pfahl, um den sich nun alles drehte, vom Bauhof zu holen. Pure Dolberger Manneskraft sollte das Langholz die Twieluchtstraße talwärts transportieren. Eine wahrhaftig schweißtreibende Angelegenheit. Doch schließlich ist ja das Rad bereits erfunden und so nutzte die brave Truppe die Vorteile des Transportkarrens. Schwer zu lenken, aber leichter zu bewegen, zog die Karawane nun zügig zu Tale.

Mit einigen, vielleicht etwas haarsträubenden Lenkmanövern bugsierten die ganzen Kerle das lange Holz unbeschadet auf den Platz. So mancher Blick wanderte über die wild im starken Wind peitschende Äste der Bäume ringsum. Doch unverzagt das Werkzeug raus, die Schilder dran, den Stamm mit starkem Seil umschlungen und am Kran solide befestigt, ging‘s alsbald in die Höhe.

Am Kirchturm ausgerichtet stand der Stamm nun gerade und die Truppe hatte nur etwas länger gebraucht als angegeben. Um 18.30 Uhr stand der Maibaum im vollen Schmuck und kündet vom Beginn der schönen Jahreszeit im ganz besonderen Dorf nahe der Lippe.