Vor ungewohnt großer Zuschauerkulisse wird vermutlich heute um 17 Uhr im Sitzungssaal II des Rathauses der Stadtplanungs- und Bauausschuss zusammentreten. Zahlreiche Anwohner des südlichen Westfalendamms und seiner Ne­benstraßen wollen dabei sein, wenn erneut über das Thema ,,Gehwegparken“ verhandelt wird. Da die Bürger in diesem Ausschuss zum Zuhören verurteilt sind, hatten sie die „AZ“ gestern im Vorfeld noch einmal zu ei­nem Ortstermin eingeladen, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Die Pläne der Verwaltung stoßen bei ihnen weiter auf breite Ablehnung .

Es ist elf Uhr vormittags, der Verkehr nicht übermäßig stark. „Harmlos“ im Vergleich zu dem, was sich morgens vor Schulbeginn und spätnachmittags zur Rush-Hour abspiele, sagt Ulrike Budde. Als „manchmal wirklich haarsträubend“ beschreibt Heinz Aden die Situation, die sich seit der Anordnung, dass nur noch auf der Fahrbahn geparkt werden darf, extrem verschärft habe.

In diesem Moment biegt ein Linienbus von der Frie­drich-Ebert-Straße in den Westfalendamm ein und zieht mit hohem Tempo an den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Autos vorbei, um vor dem entgegenkommenden Verkehr wieder einzuscheren. Wenn jetzt noch ein Fahrradfahrer dazwischen geraten würde . . . Heinz Aden führt den Satz nicht zu Ende. Er kann verstehen, dass viele Radler inzwischen lieber den Gehweg benutzen, auch wenn das beim Zurücksetzen aus der Einfahrt erhöhte Wachsamkeit erfordere.

Dabei ist der Bus noch vergleichsweise langsam un­ter­wegs. Motorräder würden oft auf „wenigstens 80 Sachen“ beschleunigen, hat Beate Schütte beobachtet. Sie wohnt weiter oben, am Westfalendamm 78, also in dem Bereich zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Uhlandstraße / Goetheweg, für den auch die Verwaltung einräumt, dass es bei der jetzigen Regelung zu „Störungen der Verkehrsabläufe“ komme, weil der Parkdruck aufgrund der Mehrfamilienhausbebauung deutlich höher sei als in den anderen Abschnitten. In der Beschlussvorlage für den Ausschuss schlägt der zuständige Fachbereich vor, „zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ zwei wechselseitige Parkstreifen für jeweils bis zu sechs Fahrzeuge auszuweisen. Dazwischen bliebe „ausreichend Raum“, in dem sich Fahrzeuge begegnen können. Beate Schütte bezweifelt, dass diese Rechnung aufgeht: „Das hat keinen Nährwert.“ Selbst sechs Autos seien zu viele, um sie auf Sicht mit normaler Geschwindigkeit zu passieren.

„ Die Linde ist ein schöner Baum, aber auch ein ärgerlicher Baum. Die Linde ist ein schöner Baum, aber auch ein ärgerlicher Baum. “ Heinz Aden

Die „einfachste und billigste Lösung“ wäre es nach Auffassung von Georg Harsch, das Parken auf den unbefestigten Seitenstreifen der Gehweganlagen zu erlauben, wie es bis vor zwei Jahren auch geduldet wurde, wogegen sich die Stadt jedoch mittlerweile unter Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung vehement sträubt. Sie schlägt vielmehr jetzt vor, die fraglichen Flächen, die heute teilweise mit Schotter bzw. Splitt bedeckt sind, mit insgesamt 16 Linden neu zu bepflanzen. Auch diese Idee stößt bei den Anwohnern auf wenig Begeisterung. „Die Linde ist ein schöner Baum“, sagt Heinz Aden, „aber auch ein ärgerlicher Baum, der viel Dreck macht. Und die Bürgersteige dürfen wir dann fegen.“

Nicht zufällig hat Aden als Treffpunkt die Einmündung Vom-Stein-Straße vorgeschlagen. Ulrike Budde deutet auf das an einer Laterne angebrachte Verbotsschild für Durchgangsverkehr hin. Das hänge „viel zu hoch“, werde entweder nicht gesehen oder bewusst missachtet. Ihre Nachbarn bestätigen intensiven „Schleichverkehr“ über die Seitenstraßen zur Overbergschule.

Während des Termins klingelt das Handy von Nadine Reise. Am anderen Ende ist Heino Hilbert, Verkehrssachbearbeiter bei der Stadt. Vom geplanten Neubau eines Mehrfamilienhauskomplexes Ecke Westfalendamm / Friedrich-Ebert-Straße, für den zwei seit einem Jahr leerstehende Villen abgerissen werden sollen, wisse er nichts, sagt Hilbert. Was die Anwohner nahezu sprachlos macht. Sie sind gespannt darauf, welchen Einfluss diese Information heute auf die Ausschussberatung nimmt. Für sie steht fest, dass das Vorhaben – nicht nur während der Bauphase – die Verkehrssituation nur noch weiter verschärfen wird.