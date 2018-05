Bereits früh um 10 Uhr trafen am Donnerstag die ersten Gäste zur Statischen Waffenschau in der „Westfalen-Kaserne“ ein. „Das ist das Begleitprogramm zum anschließenden Feierlichen Gelöbnis“, erklärte Hauptmann Carsten Völkel, Presseoffizier vom gastgebenden Aufklärungsbataillon 7.

Bereits nach kurzer Zeit bevölkerten an die 1000 Gäste und Angehörige der Rekruten das Gelände an der Hammer Straße. Ihnen wurde auch einiges geboten. Drohnen- und Radarsysteme der Aufklärer, der Schützenpanzer „Marder“ der Panzergrenadiere und nicht zuletzt die berühmte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Auch ein gigantisches Krankentransportfahrzeug „Boxer“ war zu sehen. Selbstverständlich auch viele Handwaffen wie das Maschinengewehr G36, vieldiskutiertes Standardgewehr der Bundeswehr.

Ein weiterer Blickfang war zweifellos das Landenetz des Drohnensystems „Luna“. Hier gab Hauptfeldwebel Kevin Bux Auskunft über das System. „Das Netz ist ein Landesystem der Drohne. Wenn sie nach dem Einsatz in einem Umkreis von rund 80 Kilometern zurückkehrt, wird sie so schonend aufgefangen“, erklärt der Portepeeunteroffizier. Aufklärungsmissionen können das kleine Fluggerät bis in Höhen von 4000 Metern führen. „Um heil wieder runterzukommen, steht zusätzlich noch ein Fallschirmsystem zur Verfügung“, ergänzt der Hauptfeldwebel.

Hauptfeldwebel Kevin Bux (r.) erklärt das Drohnensystem „Luna“. Foto: Peter Schniederjürgen

Zu dem Drohnenzug gehören vier Lastwagen – Typ „Yak“ –, die neben der Mannschaft für den unbemannten Flugkörper auch die Führungs- und Überwachungsgeräte enthalten. Darunter die Startrampe und das Landenetz.

Viel Spaß hatten am entgegengesetzten Ende der Schau Sebastiano und Guiliano. Die Brüder hatten den Transportpanzer „Fuchs“ gestürmt und hielten ihn standhaft gegen väterliche Rückeroberungsversuche fest. Zu viel gab es im Inneren zu entdecken. „Später will ich auch Soldat werden“, steht für die neunjährigen Guiliano fest. (Weiterer Bericht folgt.)