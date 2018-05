Radfahren be-Geist-ert

Der Geist kommt aus der Dose. Aus der Sprühdose, um genau zu sein. Und er ist auf dem Fahrrad unterwegs. Ein Geisterradler. . . Grusel!

Gruselig ist allerdings nicht das kleine Gespenst, dass sich seit Donnerstag auf dem Radweg am Konrad-Adenauer-Ring tummelt, gruselig sind vielmehr die Unfälle, die durch sogenannte Geisterradler (mit)verursacht werden. Also durch jene, die den Radweg in die falsche Richtung benutzen.

„Es ist bequem, so zu fahren. Aber es ist auch gefährlich“, steigt Landrat Dr. Olaf Gericke als Leiter der Kreispolizeibehörde ins Thema ein: Nicht nur, dass Radwege für Begegnungsverkehr oft zu eng seien, auch Autofahrer übersähen häufig Radler, die plötzlich von der falschen Seite kommen. Elf Unfälle dieser Art habe es im vergangenen Jahr innerorts in Ahlen gegeben. „Wir wollen sie stoppen“, sagt der Landrat, „wir sprühen den Geist auf.“

Klar, dass Bürgermeister Dr. Alexander Berger dazu direkt eine Redewendung einfällt: „Die Geister, die wir riefen“, lacht er, „kommen zur rechten Zeit nach Ahlen.“ Jetzt gerade, wo die Stadt mit dem neuen Radverkehrskonzept und der Aktion „PedAhlen“ alles dran setze, die Leute fürs Fahrrad zu gewinnen: „Wir sind bemüht, das Radfahren attraktiv zu machen. Aber auch sicher.“ Dazu gehöre, allen Verkehrsteilnehmern die Grundregeln nahezubringen: das Rechtsfahrgebot zum Beispiel. Dessen Missachtung könne schnell zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Carolin Krewerth beim Sprühen. Foto: Sabine Tegeler

Die ersten beiden kleinen Geister warnen an einem Radfahrknotenpunkt: am Konrad-Adenauer-Ring auf Höhe der Feuerwache. Dort, an der Fußgängerampel, queren nämlich viele Jugendliche auf dem Weg zur Schule. Sie sollen so lernen, dass Geisterradler für sich und andere eine Gefahr darstellen. „Denn als Polizei können wir ja nicht nur Verstöße ahnden, sondern auch vorbeugend tätig werden“, sagt Dr. Olaf Gericke.

Was allerdings nicht heiße, so schiebt Andrea Mersch-Schneider schnell hinterher, dass nicht auch Verwarngelder fällig werden können. Die Direktionsleiterin Verkehr will mit ihrem Team die neuralgischen Geisterradlerpunkte beobachten. Wer die gesprühte Warnung weiter missachtet, muss damit rechnen, finanziell erleichtert zu werden: Zehn Euro kostet es, in falscher Richtung unterwegs zu sein, der Betrag steigert sich, wenn es zu Behinderungen oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kommt. Wenn dann noch ein Unfall passiert, wird es richtig teuer.

Walter Wolf, Leiter der Feuerwache, findet die Aktion gut. Das sei zwar nicht sein „Fachbereich“, sagt er, aber er kenne ja die Verletzungen, die bei Radunfällen geschehen – gerade auch bei älteren Menschen, deren Reaktionsfähigkeit nicht mehr so gut sei. Deswegen sei jede präventive Maßnahme zu begrüßen.