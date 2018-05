Türkei, Algerien, Aserbaidschan und Deutschland – so bunt war die Palette der Herkunftsländer der knapp zwei Dutzend Teilnehmer eines Gesprächs, zu dem Bürgermeister Dr. Alexander Berger und WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch am Mittwochabend in das Gründer- und Dienstleistungszentrum (GDZ) eingeladen hatten.

Es war bereits der zweite Versuch, mit Selbstständigen und Unternehmern mit anderem kulturellem Hintergrund ins Gespräch zu kommen. Beim ersten Mal hatte man nur in kleinem Kreis zusammengesessen, wie Initiator Berni Recker erklärte. Den Gründer der Vereins „Keiner geht verloren“ (KGV) treibt schon seit Längerem die Idee um, Unternehmer türkischer Herkunft mit den Schülern zusammenzubringen, die in seinem Verein betreut werden. „70 Prozent unserer Schüler haben einen türkischen Hintergrund“, sagte Recker. Am Beispiel des ersten Jahrgangs, den KGV von 2009 bis 2012 betreut hatte, verdeutlichte Recker, wie erfolgreich diese Arbeit ist: 28 der 30 Schüler hätten nicht nur den zuvor gefährdeten Schulabschluss geschafft, sondern auch einen Ausbildungsplatz bekommen oder einen höheren Schulabschluss erreicht. Wichtig sei, so Recker, dass die Betreuung nach dem Schulabschluss nicht abreiße, sondern auch während der Ausbildung fortgesetzt werde. Für diese Betreuung stehen dem Verein KGV Mittel der „Aktion Mensch“ zur Verfügung. Geschäftsführerin Silvia Adam-Recker ergänzte: „Wir sind bewusst hier im Ahlener Osten. Und ich möchte, dass unsere Mädchen und Jungen in Ahlen bleiben können und hier einen Ausbildungsplatz finden.“

Bürgermeister Berger, der auch die Moderation übernahm, hatte sich über die Vielfältigkeit der vertretenen Branchen aus Handwerk, Dienstleistungsbranche und der Industrie begeistert gezeigt. WFG-Geschäftsführer Hakenesch stellte anschließend die Aufgaben der Wirtschaftsförderung vor und empfahl sich als Ansprechpartner bei Problemlagen.

Aus dem Kreis der Anwesenden kam der Vorschlag, Adem Türkoglu als Ansprechpartner fest bei der WFG zu installieren. Abschließend appellierte Recker an die Gäste, den Jugendlichen eine Chance durch Bereitstellung von mehr Ausbildungsplätzen zu geben. Viele seien überaus motiviert und verfügten über gute Abschlusszeugnisse.