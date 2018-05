Ein eigener Stadtplan für Radfahrer

Wer weiß denn sowas? Muss ein Radfahrer, der auf dem Zebrastreifen die Straße überqueren will, absteigen oder nicht? Und dürfen Radler auf der Straße unter bestimmten Umständen nebeneinander fahren? Fragen über Fragen . . . Gestellt werden sie am Samstag, 5. Mai, auf dem Schöneberger Platz. Im Rahmen des Radverkehrskonzeptes Ped­Ahlen“ lädt die Stadt zum zweiten Mal zum Fahrradaktionstag ein. Von 11 Uhr bis in den Nachmittag drehen sich am östlichen Eingang zur Fußgängerzone nicht nur die Reifen der Fahrräder, auch das Glücksrad können die Besucher anstoßen und Fortuna herausfordern.

Weitere Aktionen sorgen für einen kurzweiligen Samstag. Ein Fahrrad-Simulator der Straßenverkehrswacht Bielefeld lässt Radfahrer im „Trockenbetrieb“ manch stressige und gelegentlich auch gefährliche Situation, die im wahren Straßenverkehr geschehen kann, geschützt erleben. „Dabei kann man eine Menge lernen über das richtige Bremsverhalten und darüber, wie Geschwindigkeiten anderer Verkehrsteilnehmer häufig unterschätzt werden“, erklärt Stadt- und Verkehrsplanerin Angelika Schöning, die den Aktionstag organisiert hat.

Gespannt ist Schöning auf die Antworten, die die Teilnehmer des Verkehrsquiz geben. Die Aufgaben haben es in sich. „Sie klingen ziemlich einfach, die Beantwortung kann aber ganz schön knifflig sein“, so Schöning. Alle Fragen handeln vom korrekten Verhalten im Straßenverkehr und zielen auf ein faires Mitein­ander von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern; wie am Glücksrad gibt es auch für die Quizer kleine Preise am Stand. Während dort nur drei Fragen zu beantworten sind, umfasst der komplette Katalog zwanzig Fragen. Ihn kann man bei Interesse mitnehmen und in Ruhe zu Hause lösen.

Fachleute der Stadtverwaltung stehen während des Fahrradaktionstages für Gespräche zur Verfügung, um Informationen zum aktuellen Radverkehrskonzept für die Innenstadt zu geben. „Vor allem die Planungen für die Südspange zwischen Gebrüder-Kerkmann-Platz und der Wersebrücke an der Weststraße dürften auf Interesse stoßen“, glaubt Schöning. Eine Collage, die die zukünftige Situation skizziert, lade zur Diskussion ein. Abgerundet wird die Informationskampagne durch Werbung für das „Stadtradeln 2018“, das in Ahlen vom 26. August bis zum 16. September seine Neuauflage erleben wird. „Die Premiere im letzten Jahr war schon ein Riesenerfolg“, ist Angelika Schöning begeistert von der Radfahreuphorie in Ahlen. In diesem Jahr sollen die Stadtradler möglichst die 100 000-Kilometer-Marke knacken. Kein unmögliches Unterfangen, wie die große Beteiligung 2017 zeigte.

Aber auch in diesem Jahr wartet auf die Radfahrer in Ahlen eine Premiere: Die Erstauflage des „Radfahr-Stadtplanes Ahlen“ wird vorgestellt und kostenlos verteilt. Weitere nützliche Broschüren und Infos zum Radfahren gibt es von der AGFS (Arbeitsgemeinschaft der fahrradfahrer- und fußgängerfreundlichen Städte in NRW), vom Tourismusverband Münsterland und vom Kreis Warendorf.

Mit großem Auflauf rechnet Angelika Schöning zum Auftakt des Fahrradaktionstages um 11 Uhr. Dann nämlich setzen sich am Schöneberger Platz die Teilnehmer der Radtour in Bewegung, die auf einer viereinhalbstündigen Rundfahrt aus Anlass des „Tages der Städtebauförderung“ öffentliche Bauprojekte und Baustellen besuchen. Vorbeischauen sollte am 5. Mai jeder, der etwas für das Radfahren übrig hat, sagt Schöning: „Egal ob man nur in der Freizeit oder tagtäglich mit dem Rad zur Arbeit fährt, es ist für jeden etwas dabei.“