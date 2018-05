Kampf gegen den Zünsler scheint aussichtslos

Der Buchsbaumzünsler ist zurück – und entlockt Privatmann Jörg Pieconkowski einen kurzen, unbeabsichtigten Auflacher: „Ach, der Zünsler! Zu Hause habe ich im vergangenen Jahr alles rausgerissen.“ Als Leiter der städtischen Grünflächenabteilung liegt die Arbeit allerdings noch vor ihm.

Richtig doll treibe es der Zünsler aktuell am außerstädtischen Kreisverkehr an der Dolberger Straße. Was die Stadt dagegen unternimmt? „Gar nichts“, lässt der Fachmann aufhorchen. „Der Kampf ist aussichtslos.“ Jetzt zu spritzen – das heiße: In sechs Wochen wieder von vorne anfangen. Nein, dann gleich die Radikallösung und raus damit. Der Kreisel werde es verschmerzen. Die Anschlussbepflanzung sei inzwischen so weit, dass sie den Raum ersatzlos ausfülle.

Noch grün: die Hecke am Bahnhofsvorplatz. Foto: Ulrich Gösmann

Nicht ganz so einfach die Problemlösung am Bahnhofsvorplatz. Dort ist das mittlere Beet mit Buchsbäumen eingefasst und Blickfang vorbeiziehender Blütenfreunde. „Irgendwann wird der Zünsler aber auch hier einfallen“, prognostiziert Pieconkowski. Ob es dann zu Ersatzanpflanzungen komme, sei noch nicht ganz klar. So winterhart wie der Buchsbaum sei kein anderer. Dessen Blätter blieben auch bei Frost noch grün. Einzige Alternative: die Eibenhecke. Oder ganz weg vom Grün und hin zum tristen Kantenstein.

Neben öffentlichen Grünzonen und Friedhöfen gehört der Buchsbaum auch im weiträumigen Stadtpark zum Stammbesatz – und ist befallen. Hier wie anderswo gilt bei Befall: raus!

Braun: der Buchsbaum am Kreisel Dolberger Straße. Foto: Ulrich Gösmann

Ob spritzen, stutzen oder ausgraben: Buchsbaumbesitzer sind auch in dieser Saison wieder herausgefordert und setzen in ihren Gärten auf eigene Überzeugung und Erfahrungen aus dem Vorjahr, als die Plagegeister so richtig durchstarteten.

Leserin Sibylle Schäfer schwört zum Beispiel auf Niemöl: „Wer ohne Gift arbeiten will, soll es mal versuchen.“ Im vergangenen Jahr habe sie damit ihren Buchsbaum gut durch den Sommer gekriegt. Jetzt sei der Befall nicht mehr so stark. Aber – wichtiger Hinweis – es gehe nicht ohne Absuchen. Begleiterscheinung: ein bisschen Knoblauch-Geruch.