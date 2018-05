Der Tag der offenen Gärten rückt näher: Am 17. Juni öffnen private und einige öffentliche Gärten ihre Pforten, um interessierten und gartenbegeisterten Besuchern Einlass zu gewähren.

Mit dabei sind auch Roswitha Phillips und Ludger Steven: „Wir haben früher schon öfter andere Gärten besichtigt. Dann habe ich gedacht, das kann ich auch“, schmunzelt die resolute Gärtnerin. Jetzt gehört sie zum festen Stamm der „Gartenaussteller“.

Zunächst hatte sich das Paar mit den Gedanken geplagt, ob ihr Garten schön, groß und präsentabel genug ist und ob nicht doch was gegen die Teilnahme spricht. „Dann habe wir den Entschluss gefasst, mitzumachen. Und es ganz sicher nicht bereut“, sagt Roswitha Phillips heute. Die einzige Nebenwirkung: Sie seien noch Arbeiten angegangen, die sonst gern auf die berühmte lange Gartenbank geschoben werden: „Da war der Stichtag sehr hilfreich und motivierend“, lächelt die Gartenfreundin.

„ Eigentlich war das Fachsimpeln das Beste am ganzen Tag. Eigentlich war das Fachsimpeln das Beste am ganzen Tag. “ Roswitha Phillips

Dennoch wurde am Garten nichts Wesentliches geändert. Ein wenig aufräumen, ein paar Kräuter von den ungewünschten Stellen entfernen. „Früher hieß das Unkraut jäten und das gehört ganz deutlich zu meinen Aufgaben“, grinst Ludger Steven. Er ist im gemeinsamen Garten der Mann fürs Grobe. Vom Rasenmähen über Erdarbeiten, all das obliegt seinen kräftigen Händen. Planerin Roswitha dagegen hat den grünen Daumen oder vielleicht auch derer zwei. Der Garten ist ihr privates Paradies mit vielen Sitzecken, versteckten Deko-Arrangements, einem Teich. Und es gibt unendlich viel zu entdecken.

„Anfänglich befürchteten wir, dass die Besucher unsere Beete zertrampeln oder gar von der Deko klauen, aber all das war unbegründet“, berichtet Roswitha Phillips. Vielmehr habe ihnen der Tag der offenen Gärten viele neue Bekannte und tolle Gespräche beschert. „Eigentlich war das Fachsimpeln das Beste am ganzen Tag. Wir haben so viele Tipps bekommen und gegeben“, ergänzt sie.

Darum hat sich das gärtnernde Paar auch schnell entschlossen, in diesem Jahr wieder mitzumachen. „Wir können nur ermutigen, es ist einfach eine tolle Erfahrung“, appelliert auch Ludger Steven. Wer sich am Gartentag beteiligen möchte, sollte sich bis zum 23. Mai unter Telefon 5 97 43 oder per Mail an althausa@stadt.ahlen.de melden.