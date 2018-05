Auf geht‘s in die Freibadsaison: Am kommenden Dienstag, 8. Mai, öffnen die Pforten um 6.30 Uhr.

Das Bad hat dann montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Mit dem Saisonstart am Bürgermeister-Corneli-Ring verändern sich die Öffnungszeiten für das Parkbad. Das heißt: montags und mittwochs geschlossen; dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags und an Feiertagen geschlossen. Die Wassergymnastik im Parkbad findet in der Sommersaison dienstags und donnerstags von 9.45 bis 10.15 Uhr statt.

Die Öffnungszeiten für die Parksauna bleiben unverändert.