Nichts Neues: SPD schlägt „Tempo 30“ vor

Für die Verkehrspro­bleme auf dem Westfalendamm zeichnet sich weiter keine kurzfristige Lösung ab. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss schob am Donnerstag die Entscheidung erneut auf, erteilte der Verwaltung den Auftrag, ihr Konzept noch einmal zu überarbeiten. Konkret soll geprüft werden, ob die Anregungen der SPD, eine „Tempo-30“-Zone einzurichten und Schutzstreifen für Fahrradfahrer anzulegen, umsetzbar sind.

Der städtische Verkehrssachbearbeiter Heino Hilbert setzte die Ausgangslage als sattsam bekannt voraus und ging kurz nur auf zwei Punkte in der Beschlussvorlage der Verwaltung ein, die im Grundsatz auf ihrem Standpunkt beharrt, dass das „Gehwegparken“ auf dem Westfalendamm nicht erlaubt werden soll. Bei „langfristiger Beobachtung“ der Situation, so Hilbert, habe sich jedoch gezeigt, dass es im Bereich zwischen den Einmündungen Schillerstraße und Uhlandstraße aufgrund der mitunter „sehr, sehr langen“ Reihe parkender Autos „regelmäßig zu Schwierigkeiten“ komme. Darum jetzt der Vorschlag, zwei alternierende Parkstreifen im Abstand von 40 Metern durch entsprechende Markierungen auszuweisen. Ansonsten habe sich die Regelung, dass nur noch auf der Fahrbahn geparkt werden darf, bewährt, stellte Hilbert auch unter Hinweis auf die Erkenntnisse der Polizei fest. Die Unfallhäufungsstelle an der Kreuzung Westfalendamm / Friedrich-Ebert-Straße sei entschärft, das Geschwindigkeitsniveau „insgesamt gedrosselt“ worden. Was die Anwohner, von de­nen einige die Sitzung als Zuhörer verfolgten, anders wahrnehmen, wie sie noch tags zuvor bei einem Ortstermin mit der „AZ“ geschildert hatten.

Die Kreuzung habe wenig mit dem Thema Parken zu tun, hielt Thomas Kozler (SPD) Hilbert entgegen. Seine Fraktion erneuere ihren Vorschlag, auf dem Westfalendamm im südlichen Abschnitt „Tempo 30“ anzuordnen sowie beidseitig Schutzstreifen für Radfahrer anzulegen. Im Übrigen sollte dem Bürgerantrag zum „Gehwegparken“ vor den Hausnummern 52 bis 56 stattgegeben werden, so Kozler, der dafür Beifall von den Zuschauerrängen bekam.

Auf den Erwerb der ehemaligen Fabrikantenvilla Leifeld und des ebenfalls leer­stehenden Nachbarhauses (Nr. 46) durch einen Investor, der dem Vernehmen nach an gleicher Stelle einen Mehrfamilienhauskomplex mit mehr als 40 Wohneinheiten errichten wolle, wies Martina Maury (BMA) hin und warf die Frage nach den Auswirkungen für den fließenden wie für den ruhenden Verkehr auf. Hierzu erklärte Stadtbaurat Andreas Mentz: „Es liegt noch keine beurteilungsfähige Planung vor.“ Maury zeigte sich verwundert, dass Heino Hilbert, wie dieser zugab, von der Information über das Bauvorhaben „überrascht“ worden war: „Das weiß ganz Ahlen“, behauptete die Architektin. Relative Ahnungslosigkeit über ein Thema, das seit bald zwei Jahren wiederholt auf der politischen Tagesordnung stand und Gegenstand ausführlicher Presseberichterstattung war, offenbarten allerdings auch die Wortmeldungen einiger Ausschussmitglieder, die Thomas Kozler daran erinnern musste, dass die Vorschläge seiner Fraktion „nichts Neues“, sondern in den Protokollen des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen nachzulesen seien.

Erhard Richard erklärte für die CDU, dass man sich mit den Gedanken der SPD „durchaus anfreunden könnte“. Baudezernent An­dreas Mentz wies darauf hin, dass es für die Anordnung von „Tempo 30“ einen rechtlichen Rahmen gebe, den es bezogen auf diesen Fall zu prüfen gelte. Und was die Ausweisung von Schutzstreifen für Radfahrer angehe: „Das Parken auf der Fahrbahn ist dann perdu.“ Beides sei nicht miteinander vereinbar. Mentz sagte zu, „kurzfristig, in einer der nächsten Sitzungen“ erneut zu berichten. Denn: Verwaltung und Politik seien „gemeinsam gefordert, einen Kompromiss zu finden, der auch für die Bürger tragbar ist“.