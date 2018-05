Unter dem Motto „Zeitreise in die Vergangenheit“ ehrte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) von St. Bartholomäus am Donnerstagnachmittag im Barthelhof bei einem gemütlichen Beisammensein langjährige Mitglieder und Mitarbeiterinnen.

Die Teamsprecherin Maria Tangemann-Kreienborg sah in ihrer Begrüßung alle Frauen in der kfd als den wichtigsten Bestandteil in der Frauengemeinschaft. „Was wären wir, wenn wir keine Mitglieder hätten? Die kfd gäbe es nicht“, begrüßte Tangemann-Kreienborg die versammelten kfd-Frauen und dankte besonders den Jubilarinnen für ihre Treue zur Frauengemeinschaft. Denn auch diese Treue sei sehr wichtig, um weitermachen zu können. Deshalb sei es auch „immer ein schöner Moment, langjährige Mitglieder zu ehren“. Die Damen erhielten bei ihrer Ehrung eine Urkunde, eine Rose und einen süßen Gruß überreicht.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Toni Dierse, Elfriede Rubbert und Therese Siepenkötter geehrt, für 60 Jahre Angelika Golbik, Christel Grootens und Annemarie Wallmeier. Vor 50 Jahren traten Anni Dreyer, Aloysia Hegselmann, Therese Sanderund Adele Schiwon der Frauengemeinschaft bei. Ihre silberne Mitgliedschaft mit 25 Jahren feierten Christel Buschkamp und Martha Nieße.

Für ihre 40-jährige Mitarbeit in der kfd wurde Christel Dohle gewürdigt. Seit bereits 48 Jahren ist Antonia Wiemers als Mitarbeiterin in der Frauengemeinschaft tätig und wurde dafür ebenfalls geehrt.